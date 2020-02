La sonda Solar Orbiter de la ESA, clau per entendre els misteris del Sol i com ens afectarà

El Sol sembla una bola groga de llum constant però la realitat és més complexa: emet alts nivells de radiació, té un gran nombre de taques i expulsa de manera violenta partícules que eventualment podrien arribar a la Terra. L'Agència Espacial Europea, en col·laboració amb la NASA, gràcies a Solar Orbiter es farà una missió que fotografiarà el Sol des de més a prop, a 42 milions de quilòmetres, amb un escut tèrmic fet de titani, fibra de carboni, mantes tèrmiques i fins i tot un recobriment d'ossos animals per a suportar temperatures de fins a 500 graus. Les instal·lacions estan a Alemanya, als afores de Munic. Solar Orbiter, té tres anys de retard per les seves dificultats tècniques, "està ara més que llesta per a ser llançada", ha assegurat en roda de premsa el cap de projecte, César García. El Sol presenta un cicle d'uns onze anys en què la seva activitat magnètica varia entre un mínim i un màxim, i en l'actualitat, la nostra estrella està en un mínim solar, però, quan està en el seu màxim d'activitat magnètica, expulsa grans quantitats de material i mostra un gran nombre de taques solars que s'aprecien com a zones més fosques. Aquests canvis d'activitat tenen un impacte gegant en l'espai interplanetari, ja que el vent i les tempestes solars estan determinades per aquests, però també pot afectar la Terra. Solar Orbiter té una vida útil de set anys, extensible tres anys més, i dos panells solars.

Parlem amb Antonio Bernal, astrònom de l'observatori Fabra.

