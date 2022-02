Són les ulleres un producte massa car ?

A Espanya hi ha més de 6 milions de persones que necessitarien ulleres per veure bé. Però no se les poden permetre per problemes econòmics. Tots sabem que les ulleres no són precisament barates. Fa dos anys, la OCU, la Organització de Consumidors i Usuaris va fer un estudi d'on es desprenia que el preu mitjà d'unes ulleres graduades a Espanya és d'uns 106 euros. Als darrers dies s'ha produït un moviment a les xarxes socials, especialment a Twitter, on diversos tuiters demanen que les ulleres estiguin subvencionades per la Seguretat Social, tal i com ja passa a països com França. Per què són tan cares ? Li preguntem a la Elisenda Ibáñez, que és coordinadora de l'Associació Espanyola d'Empreses d'Òptica, que ens explica que: “Jo el que diria a tota aquesta gent que es queixa del preu de les ulleres, és que si és possible que unes determinades óptiques o unes lents siguin cares, però que a totes les óptiques tenen una gama de preus que entre el més alt i el més baix hi ha una diferència molt gran. Hi ha lents amb tractaments molt sofisticats i montures de marques de dissenyadors, igual que els perfums, en els que no pagues només el disseny sinó també la marca, i això és una cosa que ens agrada. La vista és el nostre sentit més preuat, i dir que gastar-te 100 euros en millorar la teva vista és car, a mi no em sembla just. Estem parlant de salut. Moltes vegades la gent ho veu com un producte, i no ho veuen com la solució a un problema de salut, que a més ha passat per les mans d'un oftalmòleg, d'un doctor, i per decidir quina graduació exacta s'ha de tenir, s'han de decidir moltes coses, molts processos que no es veuen i que són part del preu del producte.”