El fred ja és aquí. Les temperatures ja han baixat en tot el país i encara que és cert que les mascotes, sobretot els gossos, estan més preparades per a suportar les baixes de temperatura (gràcies al seu pelatge i la seva temperatura corporal pròpia), ells també noten aquests canvis bruscos i han de preparar-se per a suportar-lo. Ja us hem donat una sèrie de claus per a detectar si el teu gos té fred i a més us vam donar també fins a 7 solucions per a evitar que el teu gos sofreixi les baixes temperatures. Una d'aquestes solucions era evitar sortir a passejar a les primeres i últimes hores del dia perquè sol ser els moments més freds.

En aquest sentit, també és fonamental tenir en compte la temperatura mínima que poden arribar a suportar els gossos. Cada gos tindrà un grau de temperatura màxim que serà capaç de suportar al carrer. Això variarà en funció del temps d'exposició, la raça i la grandària de cada gos.



Quant fred pot suportar un gos segons la seva grandària i la seva raça



Tal com hem esmentat, la temperatura mínima que pot suportar un gos variarà en funció de la raça (un husky és capaç de suportar fins a -40 °C mentre que un chihuahua podria tenir seriosos problemes amb temperatures d'uns 5 graus) i de la grandària (per norma general, els gossos més grans tenen més grassa i poden suportar millor les temperatures).



La Direcció General de Drets dels Animals, dependent de la Sotssecretaria del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, va publicar a través de les seves xarxes socials un gràfic elaborat per veterinaris de la Universitat de Tufts on es pot veure la temperatura que suporten els gossos, depenent de la seva grandària.



La taula és bastant intuïtiva i en ella es pot apreciar diferents franges de color i en funció de la grandària que tingui l'animal s'aprecia fins a quin grau pot suportar la temperatura de l'exterior. Així, la franja de color va des del verd, on no hi ha evidència de fred, fins al color vermell, la temperatura crítica. A més, cal sumar dos punts si hi ha humitat, restar un punt si està aclimatat i restar un punt si el gos té abric.

Com es pot observar, la majoria dels gossos són capaços de suportar fins als 7 °C la temperatura exterior. No obstant això, a partir d'aquesta temperatura i cap avall, els gossos petits i mitjans ja podrien estar en risc, depenent de la raça. A partir de -4 °C la situació ja és perillosa per a la gran majoria de gossos.