”La solución Nash” el llibre que parla de la reactivació econòmica

Contra tots els pronòstics que auguren una recessió econòmica aguda i greu després de la pandèmia del COVID-19, Fernando Trías de Bes, un dels economistes més reconeguts del nostre país, ens presenta La solució Nash, una proposta intel·ligent, trencadora i plena d'optimisme per a recuperar-nos amb rapidesa.

Ens enfrontem a la major recessió econòmica des del crac de 1929 i la crisi financera del 2008, però només serà així si reaccionem deixant que la por guiï les nostres decisions i actuant de manera individual. «Per por de que m'acomiadin, deixaré de consumir», pensa el ciutadà; «Per por de que els ciutadans no consumeixin, reduiré plantilla», pensa l'empresari.

El Premi Nobel d'Economia John Nash va defensar que hi ha situacions en les quals la millor opció individual dels agents econòmics condueix al pitjor dels escenaris per al conjunt. L'economia està ara en tal situació. La solució Nash consta de dues mesures: la compra de temps per part de l'Estat i l'orquestració entre agents econòmics.

Està en mans de tots que la crisi del COVID-19 quedi en un temps mort econòmic. I una cosa encara més important: si superem la por i l'Estat compra temps, demostrarem que, gràcies a la comunicació digital, la unió de l'interès individual i el col·lectiu pot aconseguir-se conservant al seu torn la llibertat individual de decisió.

"És un assumpte molt seriós. Però la solució a la recessió s'emmarca en un camp de l'economia denominat teoria de jocs." explica Fernando Trias, l'autor, "El primer punt on no podem errar per a identificar els elements medul·lars de la crisi és en la definició de qui són els jugadors. Si els jugadors no es defineixen adequadament, el diagnòstic serà erroni." escriu.

"Després d'analitzar-ho degudament, aquests són els jugadors que jo considero que hem de considerar per a detenir la crisi del COVID-19."