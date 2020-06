La soca del covid-19 espanyola és única a Europa. Com pot mutar el virus en un futur?

B3a. Aquest és el nom del cep del coronavirus predominant a Espanya, segons l'estudi efectuat per un grup d'investigadors gallecs a partir de l'anàlisi de prop de 5.000 genomes del virus de tot el món, que els ha permès traçar un mapa de l'expansió de la pandèmia.

Aquesta branca que es va fer fort a Espanya resulta cridanera perquè, procedent de la Xina, a penes es troba en altres països europeus, encara que sí que es troba en alguns llatinoamericans.

El projecte Gen-Covid, dirigit per Federico Martinón, cap del servei de pediatria de l'hospital Clínic Universitari de Santiago, i pel genetista i professor de la universitat compostelana Antonio Salas, ha corroborat la rellevància dels supercontagiadors, figura capaç d'estendre la infecció a diverses dotzenes de persones i a la qual atribueixen més d'un terç de la propagació de la malaltia.

"El que és habitual en els virus és mutar en major o menor mesura. Aquest virus, per sort, és molt estable. No muta tant com el de la grip, això vol dir que en cas de trobar una vacuna serà efectiva" Explica el dr. Salvador Macip, genetista molecular, investigador de la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC.

"La diferència entre les diferents soques és poca, sembla que no és més agressiva una que una altra" Explica el doctor Salvador "Els virus muten una mica a l'atzar, evolucionen adquirint noves característiques. Aquesta malaltia sembla que avança a partir se súpercontagiadors, és a dir, poques persones contagien a moltes".

Els investigadors del projecte Gen-Covid consideren que “la majoria d'aquests moviments i dinàmica del virus és purament aleatòria”. En aquesta evolució exerceixen un paper clau els supercontagiadors, als quals els atribueixen un terç o més de la transmissió de la Covid-19.