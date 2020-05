Situació límit dels treballadors assalariats d'autoescoles

Quan el govern va decretar l'estat d'alarma amb el conseqüent confinament el 14 de març, prop de 130.000 alumnes es preparaven per a les diferents proves del carnet de conduir, ja fos turisme, motos o llicències per a vehicles professionals.

Davant la nova situació, el sector ha posat en marxa aules virtuals en què els professionals segueixen impartint classes, en les quals inclouen test i vídeos, però totes aquestes actuacions han tingut un cost d'un milió i mig d'euros per part de les empreses.

"Cada dia de "no activitat" normal, està costant al sector de les autoescoles voltant de 6 milions d'euros i, fins aquest moment, s'ha arribat a un cost acumulat de 200 milions d'euros aproximadament".

En paral·lel, les autoescoles segueixen assumint els lloguers i el finançament i préstecs dels vehicles amb què es realitzen les proves pràctiques.

Una de les alternatives que estudien algunes autoescoles és sol·licitar ajudes a les empreses de lísing i rènting, a les entitats financeres i a les asseguradores per poder flexibilitzar i ajornar pagaments i poder continuar amb el negoci en uns mesos.

Hem parlat amb el Josep Mª Marín, membre de l'assemblea de treballadors assalariats d'autoescoles de Catalunya, "La situació dels treballadors està al límit, és una situació molt complicada. Ens trobem amb un sector molt precari, hi ha gent que està a casa que encara no ha cobrat o que ho ha fet en proporció a mitja jornada, literalment no tenen per a menjar" ens explica José María "Es surrealista que et diguin que per a parlar durant una pràctica de conducció no giris el cap, és l'única mesura. Hi ha fins i tot empreses que han demanat als treballadors que guardin les màscares que donen els ajuntaments per a anar a treballar perquè són molt cares". afirma "estem molt preocupats per la situació". Conclou.