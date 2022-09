Sis de cada deu motoristes reconeixen fer servir el voral en cas d’embús a Barcelona

Quasi sis de cada deu motoristes (un 56%) reconeix fer servir el voral en cas d’embús a la ciutat. Aquesta és la conclusió a la qual ha arribat l’Estudi de Mobilitat en Moto que han presentat Anesdor i el portal motos.net. L’informe també assenyala que el 44% dels usuaris creu que les infraestructures actuals són “perilloses” i un 66% considera que el manteniment de l’asfalt per on circula de manera habitual “no és l’adequat”.

L’estudi fa igualment una radiografia del motorista: té una motocicleta de carretera (69%), el vehicle és de gran cilindrada (48%) i fa trajectes curts d’entre 20 i 40 minuts (35%).

Alhora, el 42% dels motoristes enquestats afirma utilitzar la moto cada dia, un percentatge, però que ha caigut sis punts en comparació amb el 2021. Com a contrapartida, ha augmentat la proporció de motoristes que afirma usar aquest tipus de vehicles només ocasionalment, passant del 25% de l’any passat al 32% en l’actualitat. Pel que fa als principals motius per fer servir la motocicleta es mantenen força invariables: un 78% de conductors utilitza la moto per raons d’oci i turisme, un 50% per anar i tornar del centre de treball o del centre d’estudis i un 9% per exercir la seva feina.

Així mateix, pel que fa als trajectes, els que tenen una durada d’entre 20 i 40 minuts són els més habituals. El 35% dels conductors de motos fa aquesta mena de desplaçaments mentre que el 22% realitza recorreguts de menys de 20 minuts i el 27% de més d’una hora.