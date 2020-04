Sindicats de mossos demanen a la consellera Vergés que reprengui els test de coronavirus al personal policial

El sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra ha dirigit una carta a la consellera Alba Vergés demanant la reactivació urgent de les proves de coronavirus al personal policial que està confinat a la seva casa.

Aquesta és la carta enviada.

"Honorable Senyora,

Des que es decretés l’estat d’alarma per part del Govern de l’Estat i des que el Govern de Catalunya decidís confinar la Conca d’Òdena com a primera mesura en la gestió contra la pandèmia per SARS-CoV-2, el cos de mossos d’esquadra treballa des d’ençà de manera intensa. Tal i com determina el punt 3.3.2 del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), el nostre col·lectiu forma part del Grup d’Ordre i per tant, al ser juntament amb les policies locals i els vigilants municipals l’encarregada principal de garantir la seguretat ciutadana, la Policia de la Generalitat està en la primeríssima línia en la lluita contra la COVID-19, quedant exposats els seus efectius a un elevat risc de contagi. És per això que, en defensa de la seguretat i la salut laboral de les persones membres de la PG-ME, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) des del primer dia hem estat reclamant als nostres responsables polítics entre moltes altres però principalment, dues qüestions: material de protecció i proves PCR de detecció de la COVID-19.

En relació a les proves de detecció i segons hem estat informats a les reunions que des de l’inici de la crisi hem anat mantenint amb l’Administració, el Comitè Tècnic del PROCICAT en un primer moment no va considerar oportú fer les proves de detecció de la COVID-19 al cos de mossos d’esquadra.

No obstant, en data de 21 de març i per la gran quantitat d’efectius policials confinats per presumpte contagi (dos mil aproximadament), arribant a una mitjana de quatre-cents (400) per setmana, aquest criteri es va modificar. A l’efecte i malgrat el ritme de proves va començar lent, amb un esforç important per part d’efectius voluntaris de la Divisió de Policia Científica, es van arribar a fer més de centcinquanta proves diàries a persones membres de la PG-ME, la qual cosa hagués suposat (en cas de mantenir-se el ritme) haver fet les proves al 95% d’efectius confinats superada la primera quinzena del mes d’abril. Però arran de la Provisió de la Sala de lo Social de la demanda 8/2020 aquestes s’han deixat de fer des del passat 16 d’abril. A més, tal i com ja té coneixement, el TSJC ha obligat al Departament a “adoptar les mesures necessàries per tal que es practiquin els test en el domicili dels funcionaris en aïllament per evitar que es trenqui el confinament imposats per les autoritats sanitàries”. Des del SAP-FEPOL ja hem manifestat àmpliament quin és el nostre posicionament respecte la provisió del TSJC.

Ho considerem un pas enrere respecte la situació que teníem previ la seva provisió. Alhora som conscients i coneixedors que tant vostè, com l’Honorable Conseller d’Interior, en data de 15 d’abril heu adreçat escrit a l’Excel·lentíssim Ministre de Sanitat, Consum i Benestar Social plantejant un conflicte jurisdiccional de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 2/1987, de 18 de maig, de conflictes jurisdiccionals. Però a dia d’avui, els nostres companys i les nostres companyes continuen patint durament els efectes de la COVID-19, segueixen sense poder-los fer les proves PCR.

No ens ho mereixem! Sincerament Consellera el cos de mossos d’esquadra no es mereix aquesta lamentable i penosa situació. Per la irresponsabilitat d’uns i el desconeixement dels altres, els policies i les policies d’aquest país, no es mereixen estar a dia d’avui sense que se’ls realitzin les proves PCR de detecció de la COVID-19. A més, se’ns dona la kafkiana situació que molt d’ells i d’elles, malgrat ja han passat els 15 dies de confinament prescrits per les autoritats sanitàries i havent rebut fins i tot alguns l’alta mèdica, aquests estan “segrestats” a casa seva esperant a què se’ls faci les proves i es confirmi si està, o no infectat tal i com el TSJC ha determinat. Per desllorigar aquesta situació des de la nostra organització sindical hem intentat fer propostes.

En data de 18 d’abril, SAP-FEPOL adreçava un escrit al Conseller d’Interior proposant, en virtut de l’Ordre SND/344/2020 de 13 d’abril, posar a disposició dels dos facultatius del Servei de Vigilància de la Salut, de la infraestructura i del personal dels recursos sanitaris privats (laboratoris i mútues) per poder tornar a fer les proves PCR de detecció de la COVID-19 a les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

No obstant a dia d’avui encara no hem obtingut cap mena de resposta. És més! Segons se’ns ha informat en l’àmbit del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra realitzat avui 28 d’abril, sembla ser que aquesta situació no trobarà una ràpida sortida. És per això que, com a màxima autoritat en l’àmbit de la salut des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) us instem a trobar una solució immediata per tal que, als membres de la Policia de la Generalitat - mossos d’esquadra se’ls torni a realitzar les proves PCR de detecció de la COVID-19, tenint en compte les propostes que fins avui la nostra organització sindical ha fet al Govern."