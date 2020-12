El sindicat SAP-FEPOL de mossos demana accelerar el procés de jubilació anticipada

Cada dijous a La Linterna Catalunya, parlem d'actualitat policial amb Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra.

"Estem treballant per assolir la implantació de la jubilació anticipada en el cos de mossos d’esquadra. Després que el mes de juliol entrés en vigor l’Acord sobre jubilació anticipada, la nostra organització sindical segueix liderant amb pas ferm la consecució d’aquest dret en el proper any 2021." explica Viudes.

"En totes les reunions mantingudes, SAP-FEPOL ha exigit als representants polítics l’obligatorietat d’accelerar el ritme en la que ha de ser la regulació de la jubilació anticipada per a les persones membres del cos de mossos d’esquadra, alhora que els ha instat a calendaritzar el procés que ens ha de portar a la consecució d’aquest dret." ens diu la portaveu sindical del cos policial.

Així mateix, l' organització sindical (com a punt clau) també s’ha reunit amb la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social encarregada principal en matèria de jubilacions anticipades.

En aquesta reunió el Director General Borja Suárez ha volgut deixat clar que, malgrat les polítiques europees indiquen la necessitat de perllongar l’edat en actiu de les persones treballadores, "res impedeix que es puguin avançar les edats de jubilació per segons quines activitats professionals com la nostra. No fer-ho per a la PG-ME suposaria un greuge comparatiu respecte altres policies."

Així mateix, el sindicat ha reclamat la necessitat d’establir periòdicament reunions entre totes les parts implicades en aquest procés, convidant per tant a reunir-se amb el Govern de Catalunya.

"Fem una valoració molt positiva de les reunions mantingudes aquests dies, les quals volem dir a més que hem realitzat conjuntament amb els representants sindicals de la Confederació de Seguretat Local i Autonòmica (CSLA) i de l’Agrupació de la Policia Foral de Navarra (APF)" coclou Imma Viudes..