El Síndic demana un tancament progressiu dels centres d'educació especial

El Síndic de Greuges demana un tancament progressiu i una trasformació dels centres d'educació especial per aplicar un model més inclusiu a Catalunya. Aquest dimarts es va fer públic un informa en que defensa que calen més recursos i formació per reubicar com a mínim un 70% de l'alumnat amb necessitatas especials en escoles ordinàries. Maria Jesús Larios és l'adjunta d'infància del Síndic de Greuges, que ens explica la situació: “Necessitem un canvi de paradigma cultural. Nosaltres hem constatat que en els darrers anys, malgrat el decret del 2017, que clarament reconeixia el dret a la educació inclusiva amb una aposta per l'educació d'alumnes amb necessitats especials en escoles ordinàries... el cert és que en els darrers anys no hi ha hagut una millora. Demanem un canvi cultural, un canvi de paradigma de com els professionals aborden l'educació. No es tracta només d'assignació de recursos. Cal que l'educació dels infants amb necessitats educatives especials no sigui una tasca d'un professor de suport, o un cuidador especial, sinó que el propi professorat ordinari, amb els suports que calguin, que abordin les classes i les activitats de forma més inclusiva”. L'objectiu del Síndic de Greuges, tal i com demanem moltes famílies, és avançar de manera clara cap a la convergència dels centres d'educació especial i els centres ordinaris. “Avui dia moltes famílies ens diuen que en una escola ordinària troben que els seus fills o filles no avançen, i es troben millor en centres d'educació especial. Però l'existència d'aquests centres especials contrasta amb la necessitat de que tots els alumnes siguin escolaritzats en centres ordinaris, cosa que ja passa a països veïns com Itàlia o Portugal”