S'haurà de continuar portant la mascareta a la feina ?

Compte enrere perque les mascaretes deixin de ser obligatòries en espais interior un any i nou mesos després. Des del juliol del 2020 que està en vigor aquesta mesura. A partir de dimecres ja no serà necessari portar-les, a excepció del transport públic, els centres sanitaris, les residències i les farmàcies. Una de les grans incògnites és què passarà amb els treballadors a les seves empreses. Per parlar del tema hem convidat al senyor Àngel Buxó, President del Club CECOT de Recursos Humans. , que ens explica que : “Mantenir o no la mascareta al lloc de treball dependrà del que diguin els experts, del que es legisli, estem pendents de veure què diu exactament aquest decret que publicarà el govern espanyol. Les empreses en matèria de seguretat i salut laborarl, des de 1995 que va sortir la llei de prevenció, i al 97 que va sortir el reglament de servei de prevenció, van haver d'escollir com organitzar la prevenció i salut dels seues treballadors. I això, majoritàriament, les empreses s'ho prenen molt seriosament. I no hem d'oblidar que les empreses de més de 50 treballadors tenen un comité de seguretat i salut, on estan representats els treballadors, i aquest és un òrgan que assesora l'empresa per decidir quins elements de protecció que s'han de portar a l'empresa, la mascareta és un d'ells. El que creiem que faran la gran majoria d'empreses és això: escoltar als serveis de prevenció, que, recordem-ho, cada any han de passar un “exàmen” amb inspecció de treball. I a partir d'aquí cada empresa és un món. Hi hauran empreses que, per la forma de treballar, o perque estan en un lloc amb poca ventilació, dons es recomanarà que se segueixi portant la mascareta, ja depèn molt de aspectes tècnics, s'ha de valorar les distància, el temps, la ventilació...