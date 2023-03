S'ha complert un any desde que el bancs es van comprometre a millorar l'atenció que donen a les persones grans, assumint un codi de bones pràctiques. Un col.lectiu, el de la gent gran, no gaire acostumat a batallar amb caixers i aplicacions de mòbil. La reivindicació, segur que ho recordes, la va liderat un jubilat valencià, que es diu Carlos Sanjuán, i que va ser capaç de recollir 600mil signatures i de obligar a moure fitxa al govern de Pedro Sánchez. Ha passat un any, quin balanç fa el Carlos Sanjuán, Yolanda Bernal?





Reconeix que s'ha millorat en algunes coses. Per exemple, en l'horari, en l'atenció que es dona a les persones grans. Però, no hi ha hagut gaire canvis pels que fa als caixers, a les aplicacions, i al fet de que es continuïn tancant oficines. El Carlos Sanjuán creu que el codi de bones pràctiques que van assumir els bancs, i que no oblidem que és voluntari, s'hauria de transformar en llei. Creu que és imprescindible, però dificil, sobre tot ara que s'acosten eleccions.

El Carlos Sanjuan posa el valor el pes que té el col.lectiu dels jubilats a l'hora de pressionar a un govern, però també reconeix que hi ha massa resignació i acostumen a ser invisibles. Es conscient de que els temps han canviat, de que ara els joves ja no trepitgen els bancs, ho fan tot via online. Però deixa clar que aquésta és una reividicació també de futur.





Amb el testimoni del Carlos SanJuan queda clar que, un any després, encara hi ha molta feina a fer. Els experts en matèria financera també creuen que el codi es va agafar amb moltes ganes però que ara la situació està estancada, oi?





Antoni Gallardo és responsable d'estudis d'ASUFIN. Diu que en un primer moment es van aplicar les mesures més senzilles, com era reduir les cues o prioritzar l'atenció a la gent gran. Però a mesura que ha passat el temps, s'han diluit aquestes ganes de millorar. Ens ha donat algunes dades interessants. Per exemple que el 70% de les persones grans no fa servir el mòbil per interactuar amb els bancs perquè no entenen les aplicacions. I que un 90% es veu obligat a fer servir el caixer, tot i que no ho troba fàcil. Una altra complicació és la desaparició a curt i mig termini de la cartilla física.

Justament per això, desde ASUFIN aposten per donar un servei més personalitzat i que les oficines bancàries estiguin sempre obertes per les persones grans.













