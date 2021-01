Quan s'esperen les pitjors xifres de la tercera onada?

Fins ara estem veient les xifres de contagis de principis i mediats de desembre. La situació comença a ser crítica. Quan veurem les xifres que es desprendran després de les reunions nadalenques?.



En La Linterna Catalunya hem parlat amb Salvador Macip, professor de ciències de les salut de la UOC i investigador en la universitat de Leicester. "Encara no hem arribat al pic de contagis, les xifres corresponents a les reunions nadalenques arribaran a la fi de gener, principis de febrer" explica Macip.

Arriba la vacuna de Moderna

Catalunya podria rebre la setmana vinent unes 5.800 dosis de la vacuna de Moderna. Tot i això la consellera de salut s'ha mostrat cauta a l'hora de confirmar amb rotunditat que els vaccins arribaran fins que no tinguin el "compromís exacte" al respecte.

En tot cas, ha dit que de moment són "molt poques" les dosis que podrien arribar però que a Catalunya li pertocarien gairebé 100.000 que anirien arribant les successives setmanes.

Ha explicat també que tant les de Moderna com les de Pfizer es poden administrar "indistintament" a qualsevol persona i que no hi ha cap indicació per reservar una per a un col·lectiu i la segona per a un altre. En tot cas, sí ha confirmat que qui rebi la primera dosis d'una de les dues rebrà la segona dosi de la mateixa.

Lentitud a l'hora de vacunar

Anem lents vacunant? "Sí. Anem molt lents. No sols a Espanya si no en la majoria de països. Els que pensen en el per què no s'ha previst un desplegament logístic adequat tenen raó. Sobretot perquè ja se sabia que les vacunes estarien llestes per a cap d'any" explica Salvador Macip.

La consellera ha defensat que s'està agafant un ritme "adequat" de vacunació i ha apuntat que només fa una setmana que es va iniciar i que encara no s'ha arribat a desplegar amb la velocitat que acabarà tenint.

Aquest dimecres, festiu de Reis, ha detallat que s'han vacunat 3.000 persones més però que el ritme del dia anterior, 10.000 en un dia, és "un ritme bo". "Ens volem marcar un ritme intens en els propers dies", ha assegurat després en roda de premsa.

Ha afirmat també que no hi ha un problema de manca de personal per subministrar la vacuna sinó que la logística és "molt complicada". "El primer dia no ho tens tot al 100%", ha manifestat.

Així, ha dit que s'ha volgut programar tot per garantir la segona dosis a totes les persones a les que ja s'ha subministrat la primera i en el temps marcat, així com també abordar els brots que es poden donar en residències abans de posar aquestes vacunes.

A més, ha volgut enviar un missatge de "molta tranquil·litat" perquè les dosis "es posaran".

La consellera ha destacat que els professionals sanitaris estan "marcant exemple" i que "la majoria" s'està vacunant. Vergés ha afegit que quan s'entri en la segona etapa de vacunació, pels volts de Setmana Santa, i l'estratègia sigui poblacional, l'organització haurà de ser diferent.

La consellera no s'ha volgut "aventurar" a dir quan es podria arribar a la immunitat de grup i ha garantit que es continuarà vacunant a l'estiu, malgrat s'hagi arribat al 60 o al 70% de la població vacunada.