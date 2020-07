La 38ª setmana del llibre en català es farà al moll de la fusta

L’elecció del Moll de la Fusta de Barcelona atén als requeriments de seguretat per als expositors, visitants i professionals que hi participen: es tracta d’un espai ampli i obert que permet ser perimetrat i establir-hi les mesures i controls que exigeix la normativa municipal.

La decisió és totalment excepcional per aquest any 2020, i l'Ajuntament de Barcelona ja ha assegurat que les edicions següents se seguiran celebrant a l’emplaçament de l'emblemàtica avinguda de la Catedral.

Consolidada ja com un dels esdeveniments culturals més importants del país (per projecció, volum de negoci, participants, assistents, difusió...),

La Setmana vol continuar, tot i la situació excepcional d’aquesta edició, sent un estímul i servir a la promoció de la lectura de llibres en català, contribuint així al creixement del nombre de lectors en la nostra llengua i col·laborar en la construcció d’un país molt més culte, més lliure.

L'esdeveniment és el lloc de trobada dels lectors, un espai privilegiat per mostrar la riquesa i la diversitat de l’edició, on es poden fer descobertes, compartir converses i tenir a l’abast tant les novetats com els llibres de fons i les revistes publicades en català, a més, ofereix, en un sol espai i durant 5 dies, l'oferta de llibres i de publicacions en català més gran de la història a l'abast de tothom.

La voluntat de l’organització i de tots els expositors que hi participaran és inequívoca: mantenir el contacte amb lectors i lectores, difondre la riquesa i vitalitat del llibre en català, i marcar una fita al calendari que permetrà impulsar i reactivar el sector mitjançant un esdeveniment d’èxit clau i ja consolidat.

La Setmana és l’espai amb més concentració de llibres i de publicacions en català.

Les dades d’aquest any són: 66 mòduls. 224 expositors entre segells editorials, llibreries i institucions. El detall dels expositors és: 198 segells editorials, 16 llibreries, 1 distribuïdora i 9 institucions.

Un any més iQUIOSC.cat participa en La Setmana amb una mostra de 500 capçaleres de revistes i premsa comarcal i de proximitat. Andorra, la Catalunya Nord, les Illes Balears i València també són presents a La Setmana amb la participació del Ministeri de Cultura del Govern Andorrà, l’Associació del Llibre del Pirineu, l’Associació d’Editors d’Andorra, l'Associació d'Editors del País Valencià, i Editors de les Illes Balears Associats.

Com a novetat d’aquesta edició, La Setmana comptarà amb un soci tecnològic. Es tracta de l’empresa de telecomunicacions Parlem. Gràcies a aquesta nova aliança, La Setmana comptarà amb connexió WIFI per als expositors.

La nova ubicació L’elecció del Moll de la Fusta de Barcelona que atén als requeriments de seguretat per als expositors, visitants i treballadors, ha estat consensuada amb l’Ajuntament de Barcelona i amb les autoritats i organismes encarregats del control de la pandèmia COVID-19.