El 13 de setembre comença un curs escolar 100% presencial

Més d'un milió i mig d'alumnes comencen el proper 13 de setembre un nou curs escolar. Un curs que vol ser 100% presencial a tots els ensenyaments i per a totes les etapes educatives. La Núria Mora és la Secretaria de Transformació Educativa. A ella li preguntem què s'espera d'aquest nou curs escolar: “El que esperem es presencialitat al 100% a totes les etapes, tenint en compte clar totes les restriccions que ens marca la pandèmia. El curs passat va ser tot un èxit, gràcies a la implicació de tota la comunitat, dels equips educatius, de les famílies... dintre de ser un any en pandèmia va ser un curs amb molta normalitat. Aquest any ja apostem per la presencialitat al 100%.”. Aquest any hi ha menys alumnes que l'any passat: “La natalitat baixa, i per primera vegada tenim menys alumnes a secundària. Continuem tenint un boom demogràfic en els cursos alts de l'educació, en segon, tercer i quart d'ESO i en cicles i batxillerat, però comencem a veure aquesta davallada de la natalitat i les inscripcions per entrar al sistema”. La Xarxa pública guanya 21 centres: “Sí, és una bona notícia. Guanyem centres i guanyem escoles també”. Què els podríem dir als pares per tranquilitzar-los: “Nosaltres apliquem principis de precaució. La mascareta seguirà sent obligatòria. Seguim les recomanacions de salut. No ens atreveim a dir quan treurem la mascareta, serà quan el Departament de Salut ens digui que és possible retirar-la. Les entrades continuaran sent esglaonades, però aquest any les famílies ja podran entrar al pati. Pensem que aquesta entrada és necessària i és positiva.” Els alumnes vacunats amb la pauta complerta ja no hauran de fer quarentena: “Sí, l'alumnat vacunat es quedarà al centre. Tot i que se li farà un test d'antígen, i si surt negatiu continuarà al centre”.