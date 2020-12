Set dies d'aïllament per als avis que visitin la família

Les patronals de residències de gent gran estaven molt molestes amb el pla de la Generalitat per Nadal perquè creien que no protegia prou les residències dels possibles brots que podrien provocar les entrades i sortides de residents. Finalment han arribat a un acord amb la Generalitat per gestionar aquests moviments, però coincideixen que el més recomanable seria que la gent gran es quedés a les residències durant aquests dies.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb MªJosé Carcelén, portaveu de la coordinadora de residències 5+1 "Estem com sempre, en aquesta mena de pactes mai es té en compte la veu dels familiars. Mai. La gestió continua sent un despropòsit, per això el dissabte ens manifestarem per a evidenciar, encara més, aquesta situació de menystinc per part de la Generalitat i les patronals de les residències" ens explica Carcelén.

Sense estat d'alarma que estableixi un confinament domiciliari no es pot impedit la sortida dels residents dels centres els dies de Nadal. A partir d'aquesta certesa, el Departament de Salut i les patronals de les residències desaconsellen les sortides pel risc que suposarien per a la persona que surt i per a les que no.

I, si es fan sortides, que siguin d'un mínim de 3 dies. No podran sortir persones residents que presentin símptomes, que estiguin diagnosticades o que siguin contacte d'un cas. Tampoc podran fer visites persones que estiguin en aquestes condicions.

En qualsevol cas, tota sortida anirà acompanyada d'un test d'antígens abans de sortir de la residència i almenys una setmana d'aïllament en tornar, amb més tests i controls exhaustius

A les famílies se'ls continuarà demanant una declaració assegurant que no han estat contacte amb cap positiu durant la setmana anterior al dia que s'emportin el seu familiar. A partir del 21 de desembre es faran tests d'antígens a tots els residents i es planificaran més visites a les residències.

Els centres facilitaran que les persones residents rebin visites de la família i maximitzaran i ampliaran els espais destinats a aquestes trobades, excepte en el cas que la situació epidemiològica no ho permeti i així ho estableixi el Departament de Salut en el cas de cada residència en concret.