Set de cada deu compradors en línia fan devolucions, però només dos estarien disposats a pagar-les

Set de cada deu compradors en línia fan devolucions de forma habitual, però només dos estarien disposats a pagar-les i, com a molt, el 10% del valor original del producte. Aquesta és una de les principals conclusions d’un estudi de Veepe i l’IESE sobre el futur del comerç en línia, que detalla que a l’hora de retornar productes 3 de cada 4 consumidors van a la botiga física per tal d’estalviar-se costos, mentre que un de cada 3 es queda amb el producte i intenta vendre’l en una plataforma de segona mà. L’informe també constata que els clients dels negocis en línia fixen la sostenibilitat com una “preocupació creixent”, però mostren una “forta reticència” a assumir costos en aquest sentit.

Pel que fa als serveis d’entrega, l’estudi apunta que 9 de cada 10 consumidors en línia prioritzen la gratuïtat abans que la rapidesa i 3 de cada 10 prefereixen recollir el paquet en un punt d’entrega si així s’estalvien el cost.

Un 77% dels consumidors explica que les realitza a través del telèfon mòbil i la meitat assegura que busca informació dels productes a les xarxes socials, sobretot a Instagram. La moda i els viatges són els sectors que concentren les compres, seguits dels espectacles i la tecnologia.

El document també apunta que, després de l’esclat de la pandèmia, el comerç en línia s’ha consolidat com a canal de compra. En aquesta línia, apunta que un 43% dels enquestats preveu augmentar les seves compres respecte de l’any passat i un 70% assegura que compra almenys una vegada al mes. En relació amb la despesa, el 60% dels compradors en línia indiquen que hi destinen entre 20 i 100 euros al mes.