Tot i els anys de trajectòria de la catalana Eva-Maria Sans Blas en el món de la poesia i del coaching és la primera vegada que estrenarà un espectacle d’autoria pròpia sobre l’escenari d’un teatre. La cita serà el pròxim 3 de febrer a les 21 h al SAT!teatre de Barcelona i dins la programació “Fica’t al Sat!”. De moment, és l’únic espectacle de poesia programat com a funció única en un teatre que enguany celebra el seu vintè aniversari i Sans debuta amb una temàtica que mai ha perdut ni perdrà actualitat: l’essència de les persones. Entorn de l’essència, s’han creat llibres. Per mencionar algun, Cómo conectar con tu esencia de Blanca Blancafort Benítez o Un viaje a tu interior a través de la poesía de Amparo Llorens, tot i que cap d’ells ha esdevingut un espectacle teatral. Actualment, a Espanya, la coneguda poetessa Elvira Sastre té llibres de poesia publicats, porta la seva poesia dalt d’un escenari i no és coach. I també el poeta César Ortiz és coach, té un llibre publicat La vida es la hostia tot i que al teatre no escenifica els seus poemes.

S’estrena a Barcelona la primera performance poètica dedicada a l´essència de les persones.

La poeta i coach, Eva-Maria Sans Blas, presentarà Sent essència: el seu primer espectacle que es representarà el 3 de febrer al SAT!teatre de Barcelona I amb aquest context ara és el moment d’Eva-Maria Sans Blas que té poemes publicats a antologies amb altres poetes i esdevindrà la primera artista multidisciplinària de Barcelona (més enllà de poeta i coach), que estrenarà aquest 2023 Sent essència: la seva primera performance poètica per fer reflexionar a l’espectador sobre la seva pròpia essència. Amb el seu poder innat de comunicació, Sans fusionarà en un espectacle les seves dues professions i alhora passions: per una part, el vessant artístic (escriptora, comunicadora i poeta) i per l’altra, el món del coaching, ja que més enllà de ser coach certificada per l’International Coaching Federation (ICF) també I ho farà de la mà de Sent essència la qual no és una obra autobiogràfica on la intèrpret comparteixi en què s’ha basat o inspirat per escriure els poemes. De fet, és una antologia poètica (de poemes escrits al llarg de més de 3 dècades) tricotada amb un text en prosa com a eix vertebrador que convidarà a l’espectador a fer un viatge emocional sobre la vida, les coses que l’envolten i les persones que hi formen part. Sans oferirà una proposta escènica que estarà formada per més de 15 poemes de vers lliure, d’estil propi i de longituds diferents en la que diversos llenguatges interactuaran entre ells: la poesia, la prosa, la fotografia i el collage perquè cada persona connecti amb el que més s’i- dentifiqui (auditiu, visual, kinestèsic) creant un espectacle multidisciplinari i oferint així una mirada transversal L’Eva-Maria també buscarà sensibilitzar a les persones a través de diferents narratives oferint visions de l’entorn i de la vida perquè l’espectador reflexioni sobre la seva pròpia essència. Tanmateix, l’escriptura i els seus poemes són un amplificador de la cultura i un observatori de la vida quotidiana. I un incís interessant: va ser la primera poeta de Barcelona en incorporar transcripcions de subtítols en directe dels seus recitals per persones amb discapacitat auditiva (informació adjunta a l’apartat Dades d’interès sobre Eva-Maria, pàg. 6). I és curiós perquè amb 16 anys l’Eva-Maria va guanyar els Jocs Florals de Sant Andreu amb “La nit”, la seva primera prosa poètica. I, 32 anys més tard, estrenarà la seva primera obra de teatre a l’escenari de teatre del mateix barri. Amb Sent Essència Sans debutarà per primera vegada al SAT!teatre (a la seva biografia estan especificats els 3 recitals destacats d’anys anteriors, pàgs. 9-10) amb un collage poètic interpretat amb textos en català i castellà en el qual les emocions en seran les protagonistes i també hi destacaran poemes de reconeixement, de gratitud, de festa, d’amor, d’amistat, de fantasia, de curiositat, de resiliència, de viatges, d’empoderament i de sincronies. Inclòs algun poema esdevindrà una picada d’ullet al món artístic, empresarial i esportista, les tres àrees amb les quals treballa des de fa anys amb el seu projecte Conexión Libélula. L’espectacle tindrà una durada de 45 minuts i és apte a partir de 8 anys. En aquest hi formaran part poemes com “El abrazo”, “Desde la brisa” o “La llegenda de l’àncora” i també inclourà un text poètic (homenatge) sobre l’escultor de Sant Andreu Juan María Medina Ayllón qui tenia el taller al mateix barri i amb qui Eva-Maria va col·laborar-hi artísticament. El poema “Equipatge poc” també en serà partícip: un poema de quasi 100 versos que, en realitat, és una crònica de viatge sobre Barcelona i els sense sostre; poema que promou la consciència social i individual. Sent Essència: un espectacle amb paraules, imatges, metàfores, poesia, prosa, fotografies, collages, missatges, emocions, reflexions, mindfulness i molta essència, la d’EvaMaria Sans Blas que, amb tan sols 6 anys ja va escriure el seu primer conte “Las orejas del conejo Pepín” i avui dia ja té més de 50 articles publicats en revistes culturals com Nexe, La Sínia o On The Scene i alguns dels seus poemes són editats en diverses antologies

OBJECTIUS

Prenent com a base la idea que vertebra l’obra, els objectius de Sent essència són:

1. Analitzar els diferents elements al voltant dels quals es configura l’essència de cada persona

2. Desenvolupar una proposta escènica on diversos llenguatges dialoguen entre ells (poesia, prosa, fotografia, collage) per a que cada persona connecti amb el que més s’identifiqui (auditiu, visual, kinestèsic).

3. Realitzar una obra amb diferents capes de comprensió que interessi tant al públic més general com a públic més culte i a la qual tots dos puguin profunditzar vers el seu interior, si així ho desitgen. També és possible quedar-se a la capa més superficial de l’obra i tan sols gaudir de la seva experiència.

4. Oferir una eina immersiva i única per afavorir la connexió interna -mindfulness- lluny de l’hiperconnectivitat externa.

5. Crear una experiència de grup i que, a la vegada, fos una experiència individual on cada persona faci un viatge interior per tal de reflexionar sobre la seva pròpia essència.