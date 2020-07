S'estan adoptant les mesures adeqüades per controlar els rebrots? Han arribat abans del previst?

Catalunya ha sumat 711 nous positius per covid-19 confirmats per PCR o epidemiològicament respecte al balanç de fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut. Això situa la xifra global de positius en 70.614, però puja fins a 80.706 si es tenen en compte també proves serològiques (1.111 més). De tots els casos nous amb prova confirmada, 215 corresponen a la regió sanitària de Barcelona ciutat, 137 més a la regió metropolitana sud (67 a l'Hospitalet) i 211 a la de Lleida (195 al Segrià). Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat 2 de noves, i la xifra total és de 12.633.

Fins ara, hi ha hagut 4.192 ingressats en estat greu, les mateixes que fa 24 hores, i actualment en són 51, quatre més que en l'últim balanç.

Pel que fa a la retrospectiva de casos, on no s'hi inclouen els tests serològics, a tot Catalunya s'han registrat de moment 9 casos del 17 de juliol, 177 corresponents al 16 de juliol, 636 al 15 de juliol i 580 al 14 de juliol.

A les residències hi ha un total de 15.301 persones confirmades com a positives. Són 61 més que els informats el dia anterior. Pel que fa a les altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi ha hagut 40.361, 45 més.

L'evolució a Barcelona ciutat

A la ciutat de Barcelona, els casos confirmats per PCR o epidemiològicament han augmentat en 215 respecte a l'últim balanç, arribant als 18.579. D'aquests, 8 estan classificats de moment en el dia 17 de juliol, 97 en el 16 i 179 en el 15. Si se sumen tots els casos dels últims 8 dies, comptant alguns ja registrats d'aquest divendres, Barcelona ciutat n'ha registrat un total de 821, sense comptar els tests serològics. Des de l'inici de la pandèmia, comptant també tests serològics, s'han reportat 22.202 a la capital catalana.

Regió metropolitana sud

Pel que fa al conjunt de la regió metropolitana sud, ha sumat 137 nous casos respecte a l'últim balanç de confirmats per PCR o clínicament, amb un total de 13.010. D'aquests, 31 són del 16 de juliol, 122 del 15 i 157 del dia 14. Si se sumen tots els casos dels últims 7 dies, la regió n'ha registrat un total de 621, sense comptar els tests serològics. Des de l'inici de la pandèmia, incloent en aquest cas proves serològiques, s'han registrat en aquesta regió 14.897 casos.

En aquesta àrea s'hi inclou l'Hospitalet de Llobregat. Aquest municipi ha sumat 67 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o epidemiològicament. Des de l'inici de la pandèmia, la segona ciutat de Catalunya ha registrat un total de 3.787 casos amb PCR positiva o diagnosticats clínicament, dels quals 493 han estat en residències, 4 més en un dia.

Segrià i regió de Lleida

Al Segrià, comarca que continua amb confinament perimetral, se sumen 195 nous casos fins arribar als 3.958 total des de l'inici de la pandèmia. Al conjunt de la regió de Lleida, s'han sumat 211 casos i el total ascendeix a 5.411. Sumant tests serològics, a la regió lleidatana hi ha 5.695 casos.

Han arribat abans del previst?

"Tots teníem la certesa que haurien nous rebrots, la qual cosa probablement ha passat és que la primera agrupació de rebrots ha estat al Segrià i el segon a Hospitalet." ens explica el doctor Antoni Trilla, cap del servei de medicina preventiva i epidemiològica de l'hospital clínic "No hem estat capaços de seguir amb l'estratègia inicial Probablement ha fallat l'intent de tallar els rebrots seguint el rastre dels contagis per a poder-los delimitar." diu Trilla.



"Hem de seguir les tres normes, neteja de mans, distància i màscara. És l'essencial per a evitar el màxim possible el contagi." diu Antoni Trilla

"Moralment no estem gens contents però si fem les coses relativament bé no tornarem a la casella de sortida. L'edat de contagi ha baixat, són més lleus. Molt possiblement hem fallat en el missatge que s'ha transmès als joves i és una cosa que hauríem d'estudiar, no són immunes, poden tenir casos més lleus però hi ha morts igual." conclou.