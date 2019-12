S'està construint l'estació orbital de la Lluna

El projecte Gateway és un projecte que es va plantejar ja fa 10 anys, i es tracta, d'una estació espacial que orbitarà al voltant de la Lluna, a uns a 400.000 quilòmetres de la Terra, i servirà en un futur com a base per a viatges al satèl·lit o viatges interplanetaris. Es troba dins de la missió Àrtemis, una missió en la qual la NASA vol tornar a portar astronautes a la superfície lunar en el pròxim 2024. En les missions tripulades al satèl·lit, els astronautes arribaran primer a l'estació i des d'aquí podran aterrar en la seva superfície a bord de naus reutilitzables que actuaran com a llançadores dissenyades específicament per a aquesta fi. El projecte té previst enviar tripulacions de quatre astronautes cada pocs mesos amb una de les càpsules Orion. El viatge de la Terra a la Gateway té una durada aproximada de cinc dies. Una vegada allà, dos dels astronautes es quedaran a bord de l'estació mentre els altres dos baixaran a la superfície lunar. La Gateway també s'encarregarà de funcions com a centre d'operacions i com a observatori científic, de magatzem de combustible i peces de recanvi. L'estació en principi estarà operativa durant 15 anys. La tripulació comptarà amb 55 metres cúbics d'espai habitable, just per als quatre astronautes. Les expedicions duraran fins a 30, període que la NASA espera a mesura que es vagin manant components a l'estació. L'òrbita de la Gateway al voltant de la Lluna serà de 6 dies el que li permetrà mantenir a l'equip en constant comunicació amb la Terra.

Parlem amb Antonio Bernal, astrònom de l'observatori Fabra de Barcelona.