El servei de teleassistència de la Diputació de Barcelona supera els 100.000 usuaris

Avui us volem donar una bona notícia: El servei local de teleassistència de la Diputació de Barcelona supera les 100.000 persones usuàries. Avui volem saber com funciona aquest servei, i en parlem amb el Pep Muñoz, que és gerent dels Serveis Socials de la Diputació de Barcelona. Ells ens explica que “Els primers aparells van aparèixer al 2004, quan teníem 3000 aparell, i des d'aleshores ha fet un creixement exponencial fins arribar als 100.000 usuaris. Aquest servei el demanen les persones grans, especialment les que viuen soles, i sobretot les seves famílies. És un servei que ofereix protecció i seguretat a les persones grans. Per demanar-ho, les persones interessades només s'han d'adreçar als serveis socials del seu municipi i fer la sol.licitut. És un servei fàcil i acceislbe per tothom. Els requisits que es demanen, en termes generals,és tenir més de 65 anys tenir una necessitat de tenir un servei que t'ofereix seguretat. És un servei que té un cost molt reduït. Alguns municipis l'ofereixen sense cap cost, i altres demanen un petit co-pagament, però en aquest cas no acostuma a superar com a màxim els 6 euros al mes. És un aparell que ens instal.len a casa, i si no et trobes bé o necessites ajuda, prems un botó i darrera d'aquest aparell hi ha un munt de professionals les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana, i que atenen qualsevol incidència o qualsevol pregunta que pugui tenir una persona gran. Però el més important, el que més volem destacar, és que es un servei que fa més trucades de seguiment, que no les trucades que rep. El servei et segueix, et pregunta com està, t'informa si pot venir una onada de calor, o una onada de fred, t'informa si hi han campanyes dels bombers o mossos d'Esquadra que hagis de saber... és un servei que va més enllà del que és la “tele alarma”.