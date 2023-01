Els flequers lamenten l'escàs marge per aplicar el decret de l'iva

El president del Gremi de Flequers de Barcelona, Jaume Bertran, ha lamentat aquest dimarts l’escàs marge que ha donat el Govern espanyol per aplicar la norma que retira l’IVA del pa. “El decret té 125 pàgines i ens han donat quatre dies per fer-ho tot. Llegir-ho, entendre-ho i canviar els ordinadors per poder complir. Hi ha gent que sí que potser s’ha equivocat, però ja ho anirà rectificant i arreglant”, ha destacat.

Tanmateix, ha afegit que si el pa porta algun greix, sucre o alguna llavor ja no és un “pa comú” així que queda fora d’aquest decret que en retira l’impost sobre el valor afegit. Bertran ha afirmat que tot i que el sector complirà estrictament la nova norma, la gent ho “notarà poc” a la butxaca.

El pa forma part de la llista d’aliments bàsics que des d’aquest 1 de gener, i fins al 30 de juny, passaran a tenir un IVA del 0 %. Així, els anomenats aliments de primera necessitat han passat a costar una mica menys, malgrat que no deixen d’estar subjectes als augments propis del cost de producció.

Amb tot, l’aplicació d’aquesta mesura ha sigut complicada per a molts negocis i ha trencat els plans d’aquells comerciants que tenien previst actualitzar tarifes a partir del nou any. “Si hi ha pujades salarials, dels ingredients, d’electricitat, gas o lloguers, s’haurà d’incrementar d’alguna manera”, ha apuntat Bertran.