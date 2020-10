Sense acord en l'atenció primària. La vaga serà entre el 13 i el 16 d'octubre

Els Metges d'Atenció Primària de Catalunya han convocat una vaga entre el 13 i el 16 d'octubre. L'han definit com la "Vaga de la Desesperació", i per parlar d'ella avui passa per La Linterna Catalunya el Javier O'Farrill que és portaveu de Primària ICS de Metges de Catalunya: "Llevamos tiempo describiendo la situación desesperante que padecemos, explicando hasta qué punto toda la atención primaria está muy sobrecargada," explica el portaveu.

O'Farrill també ens ha explicat la situació crítica a primària. "hemos tenido que llevar un peso enorme, no solo de los pacientes que están pasando la enfermedad, sino el seguimiendo de aquellos que ya la han pasado, el de las personas que hayan podido estar en contacto con ellos... Ya en el año 2018 estábamos sobrecargados de trabajo." raona "La situación en estos momentos es de colapso, estamos sobrepasados y desesperados por la falta de recursos."

Una de les preocupacions del sector és la sensació que s'està portant la ciutadania "Ahora mismo para los ciudadanos es difícil contactar con su médico, de hecho en muchos lugares hay médicos que se hacen cargo de pacientes de compañeros. Estamos totalmente colapsados y somos incapaces de prestar el servicio de Atención Primaria que todo el mundo conoce." explica "La gente está en estado de shock, muchos médicos han hecho vacaciones pero desde un punto de vista psicológico se encuentran destrozados, en situaciones calamitosas."

Aquest dimarts al matí hi ha hagut una reunió amb l'ICS "Hoy hemos tenido una reunión con el Institut Català de la Salut, que nos han comentado que están abiertos a mejorar las condiciones laborales, lo cual nos sorprende porque desde el 2018 la mayor parte de los acuerdos no se han cumplido". Explica el portaveu de Metges de Catalunya.

Davant les crítiques rebudes pel fet de fer una vaga en un moment com aquest, el Javier ens diu que : "¿Cuándo será el momento para que las instituciones cumplan con lo pactado? ¿En qué momento se van a dar cuenta de en qué situación estamos ahora mismo los facultativos ? ¿Cuándo reaccionarán a la situación de desastre en la que nos encontramos ?" és pregunta O'Farrill "Es que cuando uno ya está desesperado y se encuentra entre la espada y la pared, no nos queda más remedio que tomar medidas drásticas".

El portaveu del sindicat ens acaba comentant "Necesitamos que nos escuchen, y por las vías y cauces establecidos no nos escuchan. Queremos decirle a la población que estamos en una huelga porque estamos desesperados, pero esta huelga tiene como objetivo poder darle a la ciudadanía la atención que ellos merecen, con los medios y con el personal necesario."