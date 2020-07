És segura la vacuna d'Oxford?

La vacuna contra la covid-19 desenvolupada per la Universitat d'Oxford ha generat immunitat en la segona fase clínica, segons els seus investigadors. "És segura i indueix a una reacció immune, segons els resultats preliminars", ha assegurat la revista científica The Lancet que ha publicat l'informe sobre l'assaig clínic amb més de 1.000 persones.

Tot i els resultats positius, la vacuna anomenada ChAdOx1 nCoV-19 encara s'ha de sotmetre a una tercera fase de prova en humans a gran escala per garantir que aquesta ofereixi una protecció completa.

L'objectiu d'aquest primer assaig amb més de mil persones d'entre 18 i 55 anys era descartar possibles efectes adversos greus, ajustar la dosi i mesurar la resposta immune generada per la vacuna.

La Universitat d'Oxford i la farmacèutica britànica AstraZeneca ja han començat una última prova amb desenes de milers de persones per a certificar que la vacuna és efectivament segura i evita la malaltia.

El projecte ha iniciat un assaig amb unes 15.000 persones al Regne Unit, però l'actual escassetat d'infeccions a la regió dificulta demostrar que la vacuna protegeix. Per això s'han demanat voluntaris per deixar-se infectar, és una pràctica que no s'acostuma a fer i que està al límitt ètic.

Oxford ha anunciat una altra prova amb 5.000 voluntaris al Brasil i una altra amb 2.000 a Sud-àfrica.

"La vacuna serà segura perquè no s'estan saltant les mesures de seguretat. Potser la primera vacuna no sigui la millor però si funciona en aquesta tercera fase d'assaig en ajudarà a controlar la malaltia." explica Salvador Macip, investigador mol.lecular de la universitat de Leicester i professo de ciències de la salut de la UOC. "les vacunes tenen molt mala prensa però la realitat és ben diferent, una aspirina té més efectes secundaris que les vacunes" ens diu Macip.

"Que surti abans una vacuna que un tractament té molt a veure amb el tipus de malaltia, els virus acostumen a ser molt resistents als fàrmacs" conclou Macip.