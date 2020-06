El sector turístic de Tarragona es mostra esperançat en no tenir pèrdues aquesta temporada

L'hostaleria tarragonina es mostra esperançada en no tenir pèrdues aquesta temporada turística, tot i la crisi del coronavirus i les dificultats del sector per poder obrir els establiments.

Després d'uns mesos on tot eren males notícies, l'anunci de l'Estat d'obrir fronteres el proper 1 de juliol els dona confiança per encarar un estiu que serà complicat.

"Fa quinze dies teníem pànic. Si aquests quatre mesos entre juliol i octubre funcionen bé, podríem tancar la temporada pensant que no hem pres mal". De tota manera l'any "serà dolent".

De moment a la demarcació hi ha pocs càmpings en funcionament i cap hotel destinat a les vacances ha obert.

Durant les primeres setmanes de juny s'espera que comencin a activar-se per fer proves i adaptar-se als nous protocols, que s'estan acabant de marcar. Algunes cadenes pot ser que no obrin tots els allotjaments i l'obertura dels establiments també estarà condicionada pel tipus de mercat amb el qual treballin. En aquest sentit, reconeix que els mercats alemany, francès, britànic i irlandès "es comencen a moure".

Destinació segura i consolidada

De moment, de reserves en tenen poques, però no és una situació que preocupi els empresaris. "Des de fa anys que són sempre a darrera hora. No ens hem de posar nerviosos ara; si han d'arribar, arribaran". A més, la volatilitat de la crisi sanitària obligarà els establiments a ser "molt flexibles" pel què fa a possibles cancel·lacions, i destaca que l'important enguany "és que el client quedi content".

Una satisfacció que en bona mesura vindrà donada per la seguretat sanitària. "Serà complicat que els hotels treballin amb normalitat amb tantes mesures, però l'avantatge és que a tot arreu és igual. Si van a Grècia o Itàlia, passarà el mateix", indica. Per tant, el fet que la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre siguin destinacions "conegudes" arreu d'Europa els juga a favor. "La gent que habitualment ve, és molt possible que vingui. Coneix els restaurants, els supermercats, sap com moure's, quines platges li agraden... és com estar a casa".

Pel que fa als protocols, "haviem demanat a les administracions ser valentes per ajudar a l'empresari i no estant sent valentes" explica Francesc Pintado, president de l'associació d'hostaleria de Tarragona "s'ha d'ajudar a la gent amb l'ingrés mínim però, no ajudar a l'empresari és comdemnar la recuperació econòmica"