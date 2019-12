El sector de la restauració es mobilitza contra la multiplicació de la taxa de terrassa

Avui dimarts 3 de desembre a les 10.30 el Gremi de Restauració de Barcelona celebrarà un acte de protesta amb restaurador/es i treballadors/es del sector amb motiu de la multiplicació de la taxa de terrassa que el govern municipal ha plantejat en el marc de la revisió de les ordenances fiscals de la ciutat. La mesura perjudicarà de forma directa la marxa dels negocis del sector. Això no obstant, el sector també vol denunciar en aquest acte la campanya de fustigació que pateix a mans del govern municipal en forma de supressió de terrasses i dificultats en l'obtenció de llicències. "Parlem de males notícies perquè desafortunadament amb el govern anterior i amb aquest canvi de mandat no sembla que hi hagi massa voluntat de rectificar, que sembla que hagin agafat per ofici assetjar a un sector que és clau a l'economia de la ciutat i a la vida de molts barcelonins, és un cop rere l'altre que fa que la paciència del sector s'esgoti i ara ens trobem estem fent front a una protesta no d'actualització de xarxes sinó que de multiplicació perquè parlem d'increment" comenta Roger Pallarols, director del gremi de restauració a Barcelona.

El Gremi de Restauració de Barcelona és l'entitat que representa col·lectivament el sector, això significa que és l'interlocutor vàlid amb les institucions, cosa que li permet influir significativament en la legislació, decrets i normes que afecten el sector. És també un lloc de trobada on l'agremiat pot aportar els seus problemes, suggeriments i queixes per tractar de solucionar els problemes, fent una pressió comú. Ofereix un assessorament integral del seu negoci a través del nostre gabinet tècnic. Són serveis altament especialitzats i qualificats al seu negoci, perquè el gremi millor que ningú, coneix la teva problemàtica. Les principals funcions són; Vigilar i defensar els interessos dels restauradors a tots els nivells. Posar a l'abast dels seus agremiats el màxim de serveis i avantatges al millor preu. Desenvolupar iniciatives i projectes per dinamitzar i actualitzar el sector.