El sector de l'olivera, molt afectat per Filomena, demana ajudes directes

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya sol·liciten al Departament d’Agricultura que posi en marxa ajuts directes pels productors d’olivera afectats del temporal Filomena de Terra Alta, Ribera de l’Ebre i Les Garrigues, on ha deixat entre 40 i 60 centímetres de neu.

Els arbres han quedat completament coberts per la neu i amb moltes branques trencades, en aquestes zones, el que implicarà que s’hauran de tallar des del soc i per aquest motiu es comprometrà la producció dels pròxims tres anys.

L’organització agrària demana al DARP ajudes directes per a pal·liar aquests danys, com a mesura excepcional, d’igual manera que ho va fer amb el Glòria, donat que aquestes condicions meteorològiques són totalment excepcionals en zones com a Terres de l’Ebre.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Lluis Gaya, cap sectorial de l’Olivera de JARC, que adverteix que "encara haurem d’estar pendents de com evoluciona el temporal durant els pròxims dies i recorda que la situació podria agreujar-se com va succeir el 2001, i les oliveres es van congelar." explica "Demanem ajudes directes perquè si no la catàstrofe serà molt gran. Molts hauran de començar de zero i no voldran. Es despoblarà encara més la zona" raona el cap sectorial de l'olivara de JARC.

L’entitat està valorant els grau d’afectació en altres sectors, per tant, no descarta que aquestes mesures de suport s’hagin de fer extensives a altres sectors agrícoles o ramaders, així com a altres zones afectades per la climatologia durant aquest dies.

L’afectació del temporal de neu viscut aquests dies ha estat devastador a Terres de L’Ebre i Les Garrigues, zones on moltes oliveres s’hauran de tallar, sobretot les més joves, i necessitaran com a mínim tres anys per recuperar-se.