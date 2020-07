El sector de l'esport porta a la justícia el seu tancament d'instal.lacions

El sector de l'esport ha decidit portar a la justícia el tancament de les instal·lacions decretat pel Govern. Representants de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, l'INDESCAT, l'ADECAF, Gestiona, la Federació Catalana de Natació i l'Associació Empresarial de Clubs de Natació de Catalunya han anunciat que han presentat un recurs contenciós administratiu contra la resolució del Govern, que consideren "arbitrària, desproporcionada i injusta".

Argumenten que han fet una inversió per adaptar les seves instal·lacions i garantir una pràctica de l'esport segura, però lamenten que Interior i Salut "han optat per la via més fàcil i simple".

La demanda, que s’ha presentat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pretén aconseguir la nul·litat de la resolució i demana de forma urgent (en 48 hores) l’adopció de mesures cautelaríssimes que evitin danys irreparables per a practicants, gestors i per al conjunt de la ciutadania.

"Fer esport a les nostres instal·lacions és segur. No hi hagut cap brot en el nostre sector",explica Anna Pruna, presidenta d'INDESCAT.

A més, els representants del sector avisen que una mesura d’aquestes característiques comportarà uns perjudicis irreversibles sobre els practicants i les entitats. "El model d'èxit de l'esport català està en greu perill".

El sector defensa que es puguin establir mecanismes de ponderació del risc com sí que s'ha fet en altres sectors, com ara la cultura.

"El Govern hauria de tenir més sensibilitat amb nosaltres. Hem d’aprendre junts a gestionar la pandèmia i la nostra activitat, que conviuran fins que no hi hagi vacuna".

Anna Pruna, ha demanat activar els ajuts específics, fins ara inexistents, per al teixit productiu esportiu, "que a hores d’ara està tocat de mort".

Les entitats han llançat un manifest contra la resolució del Govern que, encara actiu, ja ha aconseguit prop de 8.000 adhesions.