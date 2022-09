El sector de l'alimentació veu amb malestar la proposta de Díaz de topar el preu dels productes bàsics

El sector de l'alimentació ha rebut amb escepticisme i descontent la proposta feta per la ministra de Treball, Yolanda Díaz, de topar el preu d'alguns productes bàsics per així contribuir en la lluita contra la inflació.Unió de Pagesos i les patronals d'algunes cadenes de supermercats avisen que és una mesura pot ser poc efectiva o contrària a la normativa europea. En aquest sentit, el secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (Cedac), Roger Gaspa, explica que el sector està disposat a seure amb el govern espanyol per abordar possibles solucions a l'encariment de la cistella de la compra, i recorda que "fa mesos" que les patronals proposen rebaixar l'IVA d'alguns articles. "És una proposta que pot tenir molt de suport social, però que no porta enlloc". El secretari general de la patronal catalana insisteix que el sector es regula per un règim de lliure competència que no permet pactar o fixar els preus dels productes, i assegura que no entenen per què es recomanen mesures contràries a la regulació. És per això que suggereixen rebaixar l'IVA fins a un 10% en els productes que el tenen en un 21%, i fins a un 4% en els articles que el tenen un 10%, que són la gran majoria.

D'altra banda, lamenta que es vulgui "transmetre el missatge" que les cadenes d'alimentació s'estan "enriquint" a causa de l'alça generalitzada de preus. Segons assenyala, el sector està treballant actualment amb marges inferiors al 2%. En aquest sentit, el secretari general de Cedac recorda que en els últims deu anys, han permès que l'IPC alimentari s'hagi mantingut estable i, alguns mesos, en negatiu. Més enllà de rebaixar l'IVA d'alguns productes, també demana permetre a les cadenes accedir als mercats energètics com a sector electrointensiu, una mesura que, segons indica Gaspa, permetria reduir l'augment dels costos de l'energia o el transport que estan patint.





Altres organitzacions de la gran distribució estatal, que prefereixen no pronunciar-se públicament en contra de la proposta de fixar preus de Díaz,diuen que és una iniciativa "pròpia d'altres temps". "Veurem en què es concreta, si és que es concreta en alguna cosa", apunten abans d'indicar que la idea llançada per la vicepresidenta aquesta setmana no ha estat recollida encara pels ministeris afectats directament, com el de Comerç o el d'Economia. En aquest sentit, recorden que hi ha "discrepàncies" dins el govern espanyol sobre aquesta qüestió i recorden que el que va fer Díaz va ser verbalitzar en una entrevista una "opció personal".

Unió de Pagesos lamenta la proposta de Díaz

Des del sector primari, Unió de Pagesos també mostra la seva reticència a la proposta de Díaz.Critican la proposta de la ministra de Treball i ha alertat dels efectes que pot tenir sobre uns agricultors que ja pateixen uns marges d'explotació molt minsos. "El dret d'opinió i de fer propostes el té tothom, però una ministra hauria de ser més seriosa, tot i que entenem que se n'han de fer, i moltes", ha apuntat abans d'apostar també per rebaixes en l'IVA dels combustibles o l'electricitat, mesures que, a parer seu, també ajudarien als consumidors.





Aquest dimarts, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres la mateixa Díaz va reafirmar que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, està "bolcat de ple" en resoldre la inflació amb les mesures "que siguin necessàries". "Estem estudiant mesures que són legals i s'han desplegat amb bons efectes a França", ha defensat en ser preguntada per la seva proposta. Al seu torn de paraula, la ministra-portaveu Isabel Rodríguez ha matisat que cal fer "pedagogia" per donar tranquil·litat a les famílies en les coses que afecten "a les coses del menjar". "No deixem d'explorar vies per fer propostes".