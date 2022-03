El sector immobiliari, molest amb la Generalitat al sentir-se ignorat

El sector immobiliari ha tornat a exigir al govern que aposti per la col.laboració público-privada per acabar amb la inseguretat jurídica en matèria d'habitatge. Després que el Tribunal Constitucional determinés la setmana passada que Catalunya no té competències per fixar el preu del lloguer, les diferents associacions del sector han demanat a l'executiu que crei un marc adequat on es donin les condicions per un autèntic diàleg social. En parlem amb el Joan Company , President del Consell Català del Col.legis d´APIS, que ens diu que: “tenim la sensació que no ens escolat. Però no és només una sensació, és la trista realitat. Fa molt temps que quan s'aproven mesures no es té en absolut en compte professionals que coneixem molt bé la situació del mercat, que estem al dia a dia de propietaris, de llogaters... i no se'ns té en absolut en compte a l'hora de legislar, i passa el que ha de passar, que s'aproven lleis que ja se sap d'entrada que tenen data de caducitat, llavors s'anul.len, tenen una vigència limitada... i tot això és una situació per nosaltres molt lamentable. I volem denunciar que amb un tema tant important i d'una necessitat bàsica com és l'habitatge, creiem que s'está afrontant poc seriosa i una mica demagògica. En el cas de la limitació dels preus del lloguer, va ser una llei que la va proposar el Sindicat de Llogueteres, van ser ells qui van redactar aquesta llei i la van presentar al Parlament. En aquesta darrera llei sobre emergència habitacional ha sigut el mateix procediment, en aquest cas la PAH, i veiem que els partits polítics no qüestionen absolutament res. Es limiten a fer-se la foto al costat d'aquests moviments socials, acceptar tot el que es proposa, i llavors passa el que passa: Que hi ha una inseguretat jurícia i unes mesures que no són en absoluto eficients i que no resolen en absoluta la problemàtica de l'habitatge. I el que provoquen és que cada cop hi hagi menys vivenda assequible i més desconfiança.