El sector hostaler català es desespera amb les noves restriccions

El sector de la restauració creu que les noves mesures anunciades aquest divendres pel Govern són "un fort cop" per un sector "molt castigat". Les noves restriccions limiten "encara més" la recuperació de l'economia i comporten nous imprevistos per als locals.

La indignació és palpable, i bona part dels propietaris carreguen contra el desconeixement de l'administració. Per a molts restaurants, no poder servir menjar a l'interior dels locals durant l'hora de sopar tindrà "greus afectacions".

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Marta Domènech, vicepresidenta i secretaria de l'associació d'empresaris d'hostaleria de Tarragona.

"Partim de la base que cap d'estàs mesurades la considerem adequada per a nosaltres. Som un sector segur. És cert que tal vegada els hotels ho vagin a sofrir menys aquesta vegada però, Què passa amb els restaurants que ja han comprat tot el gènere per a Nadal? ho perden. És un drama, estem en una situació molt crítica i no és broma" explica Domènech.

Una actuació més quirúrgica

"No se'ns pot ficar a tots en el mateix sac, com Girona i Barcelona estan amb índexs dolents, doncs ala, ens tanquen a tots. Això no és així. Per exemple, aquí a Falset, en índex és molt baix. És absolutament injust. Aquest tipus d'actuacions haurien de ser molt més quirúrgiques" raona la vicepresidenta de l'associació.

En molts restaurants la facturació a la nit representa aproximadament el 35% del total dels ingressos d'un dia.

Per altra banda els propietaris tornen a parlar obertament d'ajustos "a nivell de recursos humans" durant els pròxims dies. "No ens podem permetre tenir a la gent treballant 40 hores quan al final només podem atendre el públic durant dues hores i mitja al dia", es queixen.

Finalment, els restauradors reclamen l'aprovació de subvencions i que l'administració transmeti missatges "clars". Aquesta mateixa setmana, la Generalitat va donar suport a una iniciativa del Gremi de Restauració de Barcelona, que animava a la gent a consumir a bars i restaurants durant les festes de Nadal. "Amb aquestes decisions es contradiuen ells mateixos" diuen el restauradors,