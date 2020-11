El sector dels firaires en estat agònic

La Covid s'està accentuat en tots els sectors però hi ha molts que ho pateixen més que d'altres, per exemple un dels que ho està patint molt és el sector de firaires, fa molts mesos que no obren. Per parlar d'això tenim el telèfon al Marcos Orús, el president un del gremi d'industrials firaires de Barcelona i províncies.



Quina és la situació a la mateixa en el sector?

Marcos: Ara mateix la situació és molt complicada perquè nosaltres hem estat intentant durant molt de temps que tota la temporada es reactivés però no ha estat possible, en primer lloc, pel tema de la pandèmia. Quan tot va tornar a la normalitat i tots els sectors es van reactivar, el nostre no. Encara no sabem per què no va poder tornar a la normalitat amb totes les mesures que nosaltres havíem aconseguit. El nostre futur es veu incert perquè portem des del passat octubre sense poder treballar.

Passat demà, el dia 4, anireu davant del parlament a partir de les 10:00 del matí per reivindicar els vostres drets i per demanar un pla de rescat per al sector, quines esperances teniu d'aconseguir tot el que demaneu?

Marcos: Hem estat treballant reunir-nos amb tots els grups parlamentaris. Fa quatre mesos se'ns va aprovar en el parlament per unanimitat un pla d'ajudes però que no s'ha fet efectiu. El pla sectorial el vam tirar endavant perquè nosaltres el vam elaborar, en aquest cas tampoc va sortir d'ells. El dia 4 reivindicarem que ajudin al nostre sector com fan amb la resta.

Hem elaborat un pla de rescat perquè ens ajudin en un principi amb les ajudes per poder subsistir fins que podem tornar a treballar. Quan arribi el moment de posar-nos a treballar que ens donin una sèrie d'avantatges amb el tema de les taxes i dels impostos de circulació, perquè nosaltres sense estar treballant hem de seguir pagant els autònoms i els impostos de circulació.

Si es va aprovar al parlament el pla de seguretat PROCICAT, per què s'ha quedat com a congelat?

Marcos: Estem a l'espera de què la Generalitat la faci efectiva.

Els ajuntaments tenen alguna cosa a veure?

Marcos: Els sectors que anaven lligats a les festes majors es van veure fora immediatament. Nosaltres també hem intentat per activa i per passiva adaptar-nos aquest any amb tots els sistemes de seguretat però no ha estat possible perquè al cap i a la fi, l'únic responsable és l'ajuntament de cada municipi i no han volgut per un tema de responsabilitat, inseguretat i por.