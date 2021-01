El sector comerç i restauració demana ajudes directes urgents per salvar 120 mil llocs de treball

Les darreres restriccions sobre el comerç i la restauració estan causant greus problemes de viabilitat en les empreses i el sector demana un Pla Econòmic de Xoc urgent amb peticions concretes per poder compensar part de l’aturada intermitent i constant de l’activitat empresarial.

A la Linterna Catalunya hem parlat amb Joaquim de Toca, membre de la junta de Barcelona Oberta, que ens ha explicat el punts reclamats.



1. Acabar amb la discriminació dels establiments ubicats als centres comercials i reobrir les botigues que s’ubiquen en aquests espais.



2. Reobertura de l’activitat comercial els caps de setmana.



3. Supressió de la limitació de 400 m2 de superfície.



4. Restitució total de la restauració sense limitacions horàries.



5. Condonació de part dels crèdits ICO concedits, com a compensació de les pèrdues ocasionades per les constants restriccions de l’activitat sofertes durant el 2020 i 2021.



6. Subvencions directes a fons perdut com a compensació de la pèrdua d’activitat similars a les que s’estan duent a terme en altres països de la UE.

7. Ampliació dels ERTOs fins a final de 2021 i aplicació de mesures de reequilibri de llocs de treball que permetin evitar el tancament de les empreses.



8. Supressió dels impostos i de les taxes durant els períodes de tancament i reducció de l’activitat.



9. Destinar recursos a un major control de les interaccions socials: fer tests d’antígens a la població, comptar amb més rastrejadors per evitar celebracions privades i més control en el transport públic i carrer, per minimitzar l’índex de contagis ara i en els pròxims mesos.



10. Demanem consens i col·laboració amb el sector a l’hora de decidir sobre les restriccions que afecten directament l’activitat econòmica; això permetria garantir un equilibri entre salut pública i econòmica en temps de pandèmia i evitar la destrucció massiva d’empreses i llocs de treball.



Toca ens explica que "El sector empresarial vol mostrar la seva preocupació i indignació davant la manca de planificació i previsió d’aquesta tercera onada pandèmica per part del Govern, qui no ha ampliat el personal sanitari com tampoc ha proveït als hospitals de més UCI disponibles per fer-la front, i exigeix una gestió de la situació que no discrimini es sectors, que sigui coherent i tingui en compte tots aquells àmbits en què es produeix interacció social, com el transport públic o les celebracions privades." afirma



El sector econòmic i les associacions de comerciants demanen a la Generalitat que tingui en compte la importància de garantir la viabilitat del

sector per a mantenir 120.000 llocs de treball dels quals en depenen milers de famílies, i que ara mateix pengen d’un fil degut a les restriccions.