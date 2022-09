SATSE demana disposar d’infermeres escolars als centres catalans durant tot el curs

El sindicat SATSE ha demanat aquest divendres poder disposar d’infermeres escolars a tots els centres catalans. Desprès de la presentació del calendari vacunal de l’any 2022, ha posat en valor l’ampliació de la vacunació del VPH als nois, però també ha recordat que la seva administració ha d’anar acompanyada “d’una educació per a la salut sexual amb la que actualment no compten”. En aquest sentit, concorda en que la profilaxi a les escoles és una forma d’assegurar i facilitar l’accés a les vacunes, però sosté que l’activitat de les infermeres als centres no hauria d’anar lligada a “actuacions de caràcter puntual”, sinó que hauria de tenir “un recorregut durant tot el curs”.

A més, el sindicat defensa que les actuacions sanitàries han d’anar necessàriament acompanyades d’una educació sanitària, especialment a certes edats. “El cas de la vacuna VPH és tan sols un exemple, en el que veiem com una figura sanitària propera, accessible i coneguda pels adolescents o preadolescents és cabdal per la seva salut sexual i emocional” explica SATSE.

Segons el sindicat, les administracions “no estan fent els càlculs sobre l’estalvi que suposaria per a la societat introduir aquesta figura als centres educatius”. També lamenta que tot i disposar de programes pioners en tot l’Estat, el desenvolupament de la infermera escolar està, a dia d’avui, “molt endarrerida o, fins hi tot, aturada”.