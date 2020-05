S'arriba a un acord per garantir el servei de les guinguetes de platja a Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració han arribat a un acord per garantir la viabilitat de les guinguetes de la platja.

Els operadors havien anunciat que donaven per perduda la temporada, però l’acord, assolit ahir, permetrà adaptar les condicions de funcionament al nou context sorgit de la crisi sanitària; si l’excepcionalitat es manté, les noves condicions s’allargaran a la temporada de 2021. Així doncs, les guinguetes conserven la capacitat de les terrasses (30 taules i 120 cadires) i s’amplia la superfície per respectar les distàncies de seguretat. L’espai reservat a gandules i para-sols (en el cas de les guinguetes que el tenen autoritzat) no es modifica.

Pel que fa al cànon, es bonifica en un 75%. S’amplia d’aquesta manera l’acord que es va anunciar el passat dimecres en relació a les terrasses de la ciutat, que ara també inclourà les guinguetes. A més, es dona l’opció d’avançar la finalització de l’activitat (i procedir al desmuntatge de la instal·lació) al 30 de setembre o al 31 d’octubre (els operadors podran escollir), ja que, oficialment, la temporada acabarà el 30 de novembre.

Tot i que ja poden prestar servei a partir d'avui, les guinguetes que s’havien muntat abans de la declaració de l’estat d’alarma, majoritàriament, començaran a atendre clients de cara al cap de setmana, aprofitant el pont de la Pasqua Granada. Les que encara no havien muntat agilitzaran els tràmits per fer-ho i iniciaran l’activitat durant la primera quinzena de juny. En total, seran 11 guinguetes (les 4 restants van renunciar a principis d’any).

Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració: “l’acord salva els mobles de la temporada d’enguany i evita l’estampa d’unes platges sense serveis legals. El decret ja preveu que les condicions pactades es puguin prorrogar a l’any que ve, que serà igualment d’una enorme excepcionalitat. Per altra banda, ens hem compromès amb la segona tinent d’alcaldia, Janet Sanz, a entomar el replantejament integral del model de platges; les 4 renúncies que es van produir a primers d’any (pre covid-19) ja evidenciaven que el model actual no és viable”.

Per altre banda amb el canvi a la fase 1, la ciutat de Barcelona recupera l’activitat de restauració en les terrasses. Ara bé, 2 de cada 3 locals amb terrassa no reobriran avui i esperaran el pas a la fase 2, on també es permet el consum a l’interior de l’establiment. La restricció del 50% n’escapça la viabilitat econòmica: 7 de cada 10 terrasses es poden tornar a instal·lar avui amb 2 taules y 8 cadires únicament. Per altra banda, aproximadament 3.300 locals de restauració sense terrassa continuaran tancats. Tenint en compte que el cens comercial fixa en 8.887 el nombre de bars i restaurants, la xifra de negocis que han reobert avui a penes supera el 20%.

Roger Pallarols explica: “tot i que hem de parlar d’una represa de l’activitat encara tímida, és positiu avançar en la desescalada. La ciutat no podia continuar estancada econòmicament. Aquesta fase 1 servirà per escalfar motors de cara a la fase 2, on sí viurem una reobertura massiva. Fins ara els restauradors no tenien cap horitzó i ara comencen a veure una mica de llum al final del túnel”.

Les ampliacions de terrassa i noves llicències es poden sol·licitar des de dijous passat i s’ubicaran, prioritàriament, en la calçada, en espais fins ara ocupats pel vehicle privat. S’ha establert un termini orientatiu de 15 dies hàbils per atorgar/denegar les autoritzacions. Tot apunta que no s’arribarà a temps per a la fase 1.

Aforament interior durant la fase 2

El Gremi demana a la Generalitat de Catalunya que elevi al 50% l’aforament interior permès durant la fase 2 del pla de desescalada. Altres comunitats com Euskadi, Aragó, Cantàbria i Múrcia així ho han decidit. “Amb aforaments tan limitats, no surt a compte reobrir, i ara el que necessitem és reactivar tot el sector i recuperar el funcionament ordinari dels negocis el més aviat possible”, subratlla Pallarols. En un primer moment, el govern espanyol parlava només d’un 30%; es va ampliar al 40% quan els primers territoris (Formentera i 3 illes de les Canàries) van fer el pas a la fase 2.