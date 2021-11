Sardines, seitons i lluços són els peixos més contaminats pels plàstics

Els nivells de plàstics que s'han trobat als nostres mars i, especialment, als peixos, és realment preocupant. Sobretot són sardines i seitons, però també lluços... són peixos en els que s'han trobat nivells elevats de compostos quíimics molt utilitzats en indústries com la tèxtil, el plàstic i els mobles. Això ho demostra un treball liderat per la Ethel Eljarrat de l'Institut de Diagnòstic ambiental i estudis de l'aigua, que ens explica com van començar a fer aquests estudis: “Llevamos ya muchos años investigando la problemática de contaminantes que llegan al medio marino y que pueden llegar a afectar a los peces y en consecuencia también a los seres humanos. Nos hemos centrado en la basura plástica que llega a los mares, y nos centramos sobretodo en los aditivos químicos que lleva el plástico. Un plástico no es solo el monómero de PVC, sino toda la cantidad de compuestos químicos que llevan asociados, que se añaden para darle determinadas propiedades al material. Hemos hecho un estudio en 4 zonas: la costa mediterranea, el Cap de Creus, el Delta del Ebro, el Golfo de Valencia y el Golfo de Alicante. Los niveles que hemos encontrado son muy similares en las cuatro zonas, lo que nos lleva a la conclusión de que el uso de plastificantes en esta zona es más o menos del mismo orden. Donde más hemos encontrado este compuesto es en las sardinas. En la mayoría de casos observamos que a medida que subes en la cadena trófica los niveles de contaminación son más altos. Pensábamos que encontraríamos niveles altos en las merluzas, ya que son predadores de sardinas y anchoas, sin embargo no ha sido así, los mayores niveles los hemos encontrado en las presas, lo que indica que seguramente la merluza tiene un metabolismo más desarrollado y es más capaz de metabolizar estos plásticos. En la salud humana este tipo de compuestos pueden producir diferentes tipos de toxicidad. Pueden afectar la fertilidad, tienen efectos cancerígenos... sin embargo lo que hemos de decir es que podemos comer con tranquilidad sardinas, merluza, boquerones... los niveles que presentan estos peces no son lo suficientemente altos para que se llegue al umbral de seguridad. Es importante destacar que el ser humano está expuesto a este tipo de compuestos no solo por comer pescado, sino por comer todo tipo de alimentos”