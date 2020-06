Imma Viudes és portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, i cada dijous ens apropa l'actualitat sindical i policial del cos a La Linterna Catalunya.

Avui ens ha explicat aquests temes:

-SAP-FEPOL veu "injusta" i "desproporcionada" la sentència contra Arasa

Imma ha qualificat de "totalment injusta i desproporcionada" la sentència de l'Audiència de Barcelona que condemna a dos anys i quatre mesos de presó l'actual cap de l'ARRO a Barcelona, Jordi Arasa, pel desallotjament de l'acampada de plaça Catalunya el maig del 2011. El sindicat s'ha adherit al comunitat fet públic pel Sindicat de Comandaments de Mossos d'Esquadra (SICME), en el qual mostren la seva "indignació" per la sentència. SAP-FEPOL considera que Arasa ha estat condemnat "nou anys després que succeïssin els fets per haver exercit expressament les seves funcions" i sosté que les actuacions d'aquell dia es van fer "en el compliment estricte d'ordres polítiques".

-Organitzacions afirmen que en un 43% dels casos policials l'afectat és racialitzat. Com ho veu el sindicat SAP-FEPOL?

-Els veïns de Mataró organitzen patrulles contra la delinqüència tot i la negativa d'l'Ajuntament. HI ha manca d'efectis als mossos?

Els veïns de Mataró (Barcelona) han organitzat patrulles ciutadanes per combatre la delinqüència que, des de fa mesos, no deixa d'augmentar a la ciutat. Imma Viudes adverteix que aquestes patrulles "comporten riscos tant per a la seva seguretat com jurídics, ja que podrien incórrer en delictes de lesions, coacció o retenció il·legal".

"L'Ajuntament ha demanat Mossos a la Generalitat, però el conseller d'Interior diu que no pot enviar unitats fixes a Mataró", explica Toni Solana, administrador del grup de Facebook des del qual s'organitzen les patrulles.