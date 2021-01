SAP-FEPOL denuncia el malbaratament de recursos que suposen els trasllats de presos amb COVID

Tots els dijous, a La Linterna Catalunya, l'Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, ens explica l'actualitat policial del cos.

Avui, principalment entre d'altres noticies que ens ha explicat, parla de la denúncia per escrit del sindicat policial sobre el malbaratament de recursos (tant mèdics com policials) que suposa l’actual protocol de tractament de les persones recloses en centres penitenciaris, contagiades amb COVID-19.

En un escrit adreçat a la Sub-direcció general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior, "la nostra organització sindical ha reclamat la necessitat que tots els centres penitenciaris de Catalunya disposin d’un mòdul de confinament que pugui atendre i tractar les persones infectades per SARS-CoV-2." explica Viudes.

Presons sense mòdul COVID

La portaveu del sindicat explica a La Linterna Catalunya que "A dia d’avui, son dues només les presons catalanes que disposen d’aquest tipus de mòdul (Brians i Puig de les Basses), la qual cosa suposa que totes les persones recloses a la resta de centres penitenciaris i que son positives per COVID-19 hagin de ser trasllades a aquestes dues presons (amb el risc que aquests extrems impliquen) per poder quedar confinades." i afegeix que "en funció de l’evolució de l’estat de salut de la persona reclosa, caldrà sotmetre-la a un nou trasllat ja que si empitjora, se l’haurà de portar fins a l’Hospital Penitenciari de Terrassa, incrementant-se per tant el risc de contagi de manera significativa."

SAP-FEPOL demana que es solucioni urgenment aquesta situació "reclamem que per cadascuna de les presons catalanes s’estableixi un mòdul de confinament que permeti allotjar a les persones infectades i minimitzi la necessitat de sotmetre als presos (recordant que tractem amb persones malaltes) a un viacrucis per les carreteres catalanes." diu Viudes"No fer-ho suposa alhora, que per cadascun dels trasllats s’hagin d’activar recursos policials i mèdics que deixen de destinar-se a altres qüestions igualment prioritàries. L’optimització de recursos i més en els temps actuals, és més que necessària."

És per això que SAP-FEPOL reclama tant al Departament d’Interior com al Departament de Justícia la màxima coordinació en la gestió de les persones preses malaltes per COVID-19 i la modificació per tant, del protocol establert per aquests casos.

Alhora exigeixen també que els trasllats es facin amb les màximes garanties sanitàries per als efectius policials i amb els mateixos equips de protecció individual que té el personal mèdic.