Santiago Posteguillo presenta su nuevo libro

L'escriptor Santiago Posteguillo torna amb Y Julia retó a los dioses, la continuació de la reeixida novel·la, que va obtenir el premi planeta 2018, Yo, Julia. La història d'una dona que va transformar el seu entorn i va canviar el curs de la història per sempre.

Santiago Posteguillo és professor de llengua i literatura en la universitat Jaume I de castellón. Ha estat premiat amb el premi de les lletres de la comunitat Valenciana en 2010 i el premi internacional de novel·la històrica de Barcelona en 2014. No va ser fins a la novel·la Yo, Julia, que va obtenir un premi planeta en 2018, I Julia va reptar als déus és l'esperat desenllaç d'aquesta història. Yo, Julia, és el premi planeta amb més pàgines que s'ha fet mai.

L'època en la qual es desenvolupa la nova novel·la de Santiago Posteguillo és al final del segle II i a principis del segle III. És de saber que Roma a estat una de les més importants civilitzacions de la història, i a molta gent li interessa perquè moltes llengües del continent Europeu, provenen del llatí, la llengua que es parlava a Roma i que va prevaler una vegada caigut l'imperi Romano, però que va anar evolucionant en diferents llengües com ho és la Castellana, Catalana, Italiana, Francesa…

Segons Santiago, un escriptor que escriu una novel·la sobre Roma, té davant d'ell un ventall d'idees i possibilitats molt ampli, ja que el període Romano ha estat una lluita constant de poder, ja que va haver-hi monarquies, repúbliques i imperis. Això fa que l'escriptor pugui utilitzar molts recursos històrics per a aportar a la seva obra. La construcció del personatge de Julia no ha estat fàcil, ja que les dones en aquesta època no eran considerades igual que els homes, i els relators que van relatar la història de Roma van ser només homes.