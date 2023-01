Sanitat estudia que la mascareta deixi de ser obligatòria al transport públic aviat

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, diu queles mascaretes podrien deixar de ser obligatòries al transport públic ben aviat.

Malgrat que fa mesos que no hi ha cap repunt important de casos de covid, i tot i que hi ha molta gent que fa mesos que ja no se la posa, la mascareta continua sent obligatòria als trens, autobusos, taxis, tramvies i metro.

Espanya, dels pocs països on la mascareta és obligatoria

Darias va admetre que la situació de la pandèmia és bona, i per això va dir que, si continua així i els experts ho avalen, el seu ministeri podria fer el pas i retirar-ne l'obligatorietat.

Tot i això, no va concretar cap data. El cas és que Espanya és dels pocs a Europa on la mascareta encara és obligatòria al transport públic. On sí que sembla que es podria quedar més temps és alscentres sanitaris i a les residències.