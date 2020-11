S'analitza el riure com una estratègia de cura emocional del sistema de salut

Té lloc la primera jornada d'humor del Health day de Pallapupas és bàsicament analitzar el riure com una estratègia de cura emocional del sistema de salut. Un estat d'ànim positiu ajuda a curar-te perquè tens una millor predisposició.

Hi ha gent que s'encarrega de què tinguis un estat d'ànim positiu per encarar la cura d'una malaltia. Avui parlarem del tema amb l'Angie Rosales, fundadora i directora dels Pallapupas.



L'humor i el riure ajuda a curar-te?

Angie Rosales: t'ajuda a curar-te sense dubte, hi ha estudis que ho demostren. En el cas que al final de la malaltia no acabi bé, ajuda a transitar aquest moment de la vida que no és poc, és a dir, de vegades les persones es plantegen, que si riuen es curen, no és una cosa màgica, però és veritat que potser no cures la malaltia, però sí que et cures des del punt de vista emocional. No és el mateix transitar per una malaltia amb una actitud mala actitud, com estar emprenyat, amb ansietat o angoixa.

Avui també s'han presentat els estudis vida de l'evacuació d'aquest impacte del programa Pallapupas, quin resultat es desprèn d'aquests estudis.

Angie Rosales: Hem fet dos, un amb infants pediàtrics i els seus familiars i l'altre amb persones adultes malaltes d'oncologia. El més destacable en el cas dels adults és la reducció de l'ansietat en un percentatge molt elevat, un 50 %. I en els infants fins a un 70 % la reducció de la por. Unes d'altres dades que ens han sobtat moltíssim han estat en l'impacte entre personal sanitari i els acompanyants i familiars d'aquesta persona malalta, que és molt elevat entre els acompanyants. En el cas dels professionals és molt difícil curar i cuidar si tu no ho fas, en aquest sentit hi han dades molt rellevants.

Emocionalment heu d'estar preparats per transmetre aquest positivisme?

Angie Rosales: Evidentment, tenim suport psicològic des de l'inici. En el cas dels pallassos no pots posar una barrera al teu cor perquè nosaltres treballem des de la vulnerabilitat. Hem d'anar paint amb salut psicològica tot el que anem vivint.

Com ha evolucionat el programa dels Pallapupas?

Angie Rosales: Si, un canvi des de fa un temps, ha estat de 0 a 99 anys. La primera etapa ens identificàvem molt més amb els infants i des de fa uns anys hem anat ampliant els pacients fins a arribar a la gent gran. L'humor a la salut és una necessitat i l'hem d'imposar ja.