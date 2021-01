Eduard Porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil. Cada dimarts ens explica en La Llanterna Catalunya les novetats tecnològiques de la setmana.

• Samsung revela el Galaxy S21



Samsung ha decidit aprofitar el seu primer esdeveniment Unpacked de l'any, revelant per a sorpresa de ningú la nova gamma Galaxy S21.

La família Galaxy S21 estarà formada per tres versions correctament diferències: el model basi, de 6,2 polzades i resolució Full HD+, el Galaxy S21+, que puja fins a les 6,7 polzades, i el superior Galaxy S21 Ultra, de 6,8 polzades.



Independentment de model triat tots ells utilitzen pantalles Super AMOLED amb refresc adaptatiu a fins a 120 Hz i processadors Snapdragon 888. I també independentment del model, Samsung no inclourà un carregador en la caixa.



Els Samsung Galaxy S21 no seran telèfons assequibles, però Samsung ha volgut evitar una nova pujada de preus. De fet, el preu del model basi és sensiblement més econòmic, i fins i tot el Galaxy 21 Ultra costa 100 euros menys que el seu predecessor en la seva versió 12/128 GB.

Ja disponibles en precompra, les seves tarifes són les següents:

o Galaxy S21 5G 8/128: 859 euros

o Galaxy S21 5G 8/256: 909 euros

o Galaxy S21+ 5G 8/128: 1.059 euros

o Galaxy S21+ 5G 8/256: 1.109 euros

o Galaxy S21 Ultra 5G 12/128: 1.259 euros

o Galaxy S21 Ultra 5G 12/256: 1.309 euros

o Galaxy S21 Ultra 5G 16/512: 1.439 euros

o Les persones que adquireixin el seu telèfon en fase de precompra podran emportar-se sense cost afegit uns auriculars Bluetooth (Galaxy Buds Pro o Galaxy Buds Live)



• Xiaomi se suma a la llista d'empreses xineses sancionades pels Estats Units



Xiaomi se sumarà a la llista d'empreses sancionades pel govern dels Estats Units de la seva aparent relació amb l'exèrcit i/o govern Xinès.

Aquesta llista negra és independent de la gestionada pel Departament de Comerç, responsable de la desfeta a Occident d'Huawei després de tallar les transferències tecnològiques al gegant xinès de les telecomunicacions.



La introducció de Xiaomi en la llista negra del Departament de Defensa té com a objectiu evitar que inversors estatunidencs puguin tenir participacions en aquesta o qualsevol de les altres empreses sancionades, impedint així que puguin beneficiar-se d'unes activitats que el govern considera hostils per als interessos de la nació.



• WhatsApp retarda la seva nova política de privacitat després de causar confusió sobre l'intercanvi de dades amb Facebook



WhatsApp ha anunciat que retarda fins al 15 de maig l'aplicació de la seva nova política de privacitat, que originalment estava programada per al 8 de febrer. La companyia ha pres aquesta decisió després de la confusió (i negativa reacció) que va generar la seva actualització i la possibilitat que servís per a compartir dades amb Facebook.

La veritat és que l'actualització que ens ocupa no afecta a l'intercanvi de dades entre WhatsApp i encara que així fos els ciutadans la Unió Europea no haurien de veure's afectats gràcies al Reglament General de Protecció de Dades. Malgrat això, la confusió que va generar l'actualització es va estendre entre els usuaris de WhatsApp i la seva reacció va ser negativa, tant que Telegram va sumar més de 25 milions de nous usuaris en 72 hores.



• Nvidia anuncia la targeta gràfica GeForce RTX 3060 amb 12 GB



Nvidia ha celebrat un esdeveniment especial Game On l'objectiu del qual ha estat posar de llarg les seves noves apostes en el camp de les targetes gràfiques. D'una banda tenim la GeForce RTX 3060, que busca ser l'objecte de desig d'aquells jugadors que encara conserven el seu GeForce GTX 1060, una de les GPU de més èxit en la història de Nvidia

o La GeForce RTX 3060 estarà disponible a tot el món i sota les marques dels fabricants habituals a la fi de febrer per un preu de 329 euros.