El Samsung Galaxy S21 es filtra en les seves versions base i Ultres

Eduard Porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil i cada dimarts ens explica a La Linterna Catalunya totes les novetats del sector:

El OnePlus 8T arriba amb pantalla Feu olor de 120 Hz, *napdragon 865 i càrrega a 65 W des de 599 euros



El OnePlus 8T és oficial. Es tracta d'una actualització relativament menor del model del One Plus 8 que va sortir a la venda fa mig any, fent gala d'una nova estètica i petits canvis tècnics.

Munta una pantalla OLED de 120 Hz com en el OnePlus 8 Pro, encara que aquesta vegada totalment plana en lloc de corbada en els seus laterals

Pel que respecta a la cambra, OnePlus ha reorganitzat el mòdul fotogràfic posterior.

La càrrega ràpida és possiblement l'aspecte més destacable del OnePlus 8T, ja que fa ús d'un nou carregador USB-C a 65 W.

El OnePlus 8T ja es pot reservar a Espanya. El model de 8/128 GB surt per 599 euros, mentre que el OnePlus 8T 12/256 GB té un preu de 699 euros.



El Samsung Galaxy S21 es filtra en les seves versions basi i Ultra



Les imatges i informacions publicades assenyalen que el Galaxy S21 muntarà una pantalla de 6,2 polzades, exhibint un disseny bastant més nou que el d'edicions anteriors. El mòdul de cambra sobresurt lleugerament respecte a la part posterior del dispositiu, que tindrà el que sembla ser un acabat de tipus mirall.

Al costat del Galaxy S21 base podrem trobar variants Plus i Ultra, que haurien de diferenciar-se tant en la grandària de la pantalla com en la configuració de la cambra i la memòria.

Les característiques tècniques dels nous Galaxy S21 són ara com ara desconegudes.



Sony revela Spatial Reality Display, una pantalla professional que permet visualitzar models 3D sense ulleres



Sony ha donat a conèixer la Spatial Reality Display, una pantalla capaç de mostrar imatges 3D sense necessitat d'utilitzar ulleres. Cal assenyalar que no és un sistema hologràfic ni res que se li sembli, sinó un monitor LCD 4K "pla" de 15,6 polzades amb una òptica especial i diversos sensors.

La pantalla genera dues imatges estereoscòpiques 2K, que gràcies a l'ús d'un sistema de microlens es divideixen per a l'ull esquerre i l'ull dret. Al mateix temps, una càmera amb un sensor d'alta velocitat s'encarrega de seguir el moviment dels ulls i la posició de l'usuari per a ajustar la tridimensionalitat de la imatge, variant la perspectiva si ens desplacem.

Són clients amb necessitats molt concretes, però parlem de la classe d'empreses que no tindran problema pagant els 5.000 dòlars que costa el conjunt. Un preu que d'altra banda no és ni remotament absurd si es consideren les tarifes dels seus monitors de producció per a estudis de cinema i televisió.



La nova app de Xbox permet transmetre els jocs de Xbox One i Xbox Sèries a iPhone o iPad



La nova versió de l'aplicació de Xbox per a iOS i iPadOS ja es troba disponible en l'App Store i la seva principal novetat és la introducció del joc remot. Això significa que els jugadors de Xbox One poden transmetre els seus jocs a un iPhone o iPad, una opció que també estarà disponible per als propietaris d'una Xbox Sèries S i X a partir del 10 de novembre, quan els dos models de la consola es posin a la venda a tot el món. En Android aquesta funció va debutar a principis d'any.