Salut prepara una llei per prohibir fumar en entorns escolars, terrasses i parades de bus

S´està elaborant una llei queprohibirà fumar a les entrades d'escoles, marquesines d'autobusos o terrasses d'establiments com ara bars o restaurants, que es convertiran en nousespais lliures de fum.

La nova llei encara s'està redactant, però el conseller preveu tenir-la a punt "dins de les pròximes setmanes" perquè s'aprovi al Consell Executiu i pugui iniciar el tràmit parlamentari.

El consum de tabac està regulat actualment peruna llei d'àmbit estatal del 2005 que va ser reformada el 2010.

El govern espanyol n'està elaborant una de novades de fa temps, juntament amb un Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme, que està aturat per falta de consens. El pla vol reduir el nombre de fumadors a Espanya del 25% actual al 5% el 2040.

El conseller Argimon ha explicat que, com que "la llei estatal no s'empenta", el govern ha decidit fer-ho "des d'aquí" per donar un impuls a la lluita contra el tabaquisme.

A Catalunya fuma un 22,6% de la població, segons dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), i la tendència és a la baixa.

L'any passat es va registrar un mínim històric en el nombre de fumadors habituals i ocasionals dels darrers 32 anys, des del 1990, quan aquesta xifra se situava en un 33,7%. Des de llavors, el nombre ha anat disminuint de manera gradual, amb només algun repunt puntual, com per exemple entre els anys 2019 i 2020, o entre el 2017 i el 2018.

Gairebé 50.000 persones van deixar de fumar el 2021, un fet que va propiciar aquesta reducció del 2% en el consum, en comparació amb l'any anterior.

Tractaments gratuïts per a les rendes més baixes

Per ajudar que la gent deixi de fumar, Argimon ha anunciat també que s'oferirà el tractament substitutiu de nicotina de franc a les persones amb les rendes més baixes de 18.000 euros, a partir del gener.

Salut calcula que se'n podrien beneficiar unes 600.000 persones que fumen i que es troben en aquest llindar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Avui dia, està prohibit fumar o fer ús de cigarretes electròniques a tots els espais públics tancats i a les dependències de les administracions públiques, centres sanitaris i educatius, parcs infantils i vehicles de transport públic, en virtut de la llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, que va ser reformada i ampliada el 2010 (llei 42/2010, de 30 de desembre).

S'estima que l'aplicació d'aquesta llei ha contribuït a evitar entre 700 i 800 morts anuals per malalties causades per l'exposició al fum ambiental de tabac.

La mateixa llei del tabac adverteix que l'exposició a aquests fums provoca càncer, malaltia cardiovascular i diversos problemes del sistema respiratori en els adults. En els infants, genera problemes respiratoris i n'augmenta el risc de la síndrome de la mort sobtada.



El Gremi de la restauració de Barcelona demana reunir-se amb Salut

El director del Gremi de Restauració de Barcelona,Roger Pallarols, creu que el conseller Argimon "s'equivoca amb aquesta manera d'actuar" i que "hauria de tornar a la casella de sortida, trucar el sector de la restauració i plantejar les seves idees i propostes per començar a abordar aquest debat".

Pallarols creu que s'està creant un problema "artificial":"És un debat una mica artificial, una mica recurrent i una mica fora de context davant les enormes preocupacions que sí que té la ciutadania, que té la restauració i que pateix l'economia catalana."

Des del Gremi creuen que no es pot comparar fumar en un entorn escolar o en un espai d'oci a l'aire lliure com és una terrassa, asseguren que la mesura té un impacte important en el funcionament de tot un sector i per això demanaran una reunió amb el conseller Argimon per tractar aquest tema.