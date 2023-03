La salut mental dels joves a Catalunya, en estat crític

Un de cada set joves de Catalunya té un problema de salut mental, i aquesta problemàtica està directament relacionada amb la precarietat i la desigualtat social. Les persones entre 18 i 34 anys són les que més visites fan al servei de salut mental. El suïcidi s'ha convertit en la primera causa de mort no natural entre la juventut. Aquesta situació d'emergència no només s'ha d'abordar amb polítiques sanitàries sinó també socials. Així ho reclamen també des de la Federació de Salut Mental de Catalunya, que han presentat la radiografia “La situació de Salut Mental amb el jovent català”. Carlos Bonete és el responsable de projectes socio comunitaris d'aquesta Federació de Salut Mental, qui ens diu “Són dades gens agradables de donar, però s'ha d'evidenciar que tenim una situació urgent i alarmant amb les persones joves, que no només s'ha accentuat arrel de la pandèmia, sinó que des del 2016 ja és una cosa que hem detectat a Catalunya. I la visió que hi ha de salut mental és que correspon només a l'àmbit de la salut, i això al final restrigeix molt les alternatives i opcions i la perspectiva de futur per a persones joves. Parlar de salut mental no és només un problema de salut, sinó d'unes condiciones de vida, volem que les persones joves puguin gaudir de la seva juventut, que tinguin una visió d'esperança, i això té a veure amb l'emancipació, l'habitatge, aspectes com el canvi climàtic, la seva sexualitat... aquesta radiografia el que defensa és que a banda d'una intervenció a nivell de salut també es tingui en compte tota una perspectiva social i comunitària. Les persones d'entre 18 i 34 anys són les que més visites fan als serveis de salut mental. I la precarietat té molt a veure amb tot això.