Salut estudia fer tests massius entre docents després de Nadal

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat que estan estudiant fer tests massius entre els docents i la resta de professionals educatives passat el Nadal.

El conseller ha afirmat que porten temps estudiant aquesta mesura arran de les recomanacions de les autoritats sanitàries, que ha recordat que també situen aquest col·lectiu com a essencials en la fase 2 de vacunació.

Bargalló ha defensat que les escoles s'han mostrat "segures" durant el primer trimestre i que el tancament total de les escoles no ha estat mai sobre la taula des de l'inici de curs. Ha assegurat que l'absentisme ha estat d'un 2,4% de mitjana, quan el curs passat per aquestes dates era del 2%.

Tot i defensar que hi ha la "màxima seguretat possible", ha afirmat que estan "constantment" estudiant més mesures per aplicar i ha assegurat que algunes d'aquestes s'aplicaran al tornar de les vacances de Nadal. Entre aquestes ha situat els cribratges massius entre els professionals de l'educació.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Xavier Massó, secretari general del sindicat de professors de secundària, ASPEC "Ho rebem com una frivolitat, no hi ha paraula més adequada per a definir-ho." explica el secretari general d'ASPEC.



"Cal tenir cara per a dir que mantenir les escoles obertes no sols no ha fet augmentar els contagis de la Covid-19 si no que els ha frenat." afegeix Massó "I per què després de Nadal i ara no? Hi ha por a una tercera onada, és cert, però és que els protocols d'ara no hi ha qui els entengui. Cada dia es canvien".

Pel que fa a les automostres que s'havien d'aplicar a secundària, Bargalló ha afirmat que encara no s'han fet i que es faran "en algun moment" quan ho diguin les autoritats sanitàries. En tot cas, ha indicat que "es farà a través de la presència sempre d'algun tipus de personal sanitari que acompanyarà el professorat".

Absentisme "no significatiu"

Bargalló ha explicat també que el primer trimestre acabarà amb una mitjana d'absentisme del 2,4%, 0,4 punts percentuals més que en el mateix període del curs anterior. Davant d'aquestes xifres, ha valorat que l'absentisme és "gairebé no significatiu".

Entre les famílies que no porten els fills a l'escola, ha afirmat que hi ha un col·lectiu de "pares i mares catastrofistes" que creuen que hi ha poques mesures, i un altre de "negacionistes", que no volen mesures de seguretat.

El conseller ha assegurat que no li consta que la fiscalia hagi actuat davant d'aquests casos i ha asseverat que no és la seva intenció recórrer a aquesta sinó que la voluntat és "convèncer a les famílies que és segur anar a les escoles". A més, ha fet una crida a aquests pares a reflexionar perquè estan "traient a l'alumne el seu dret a l'educació".