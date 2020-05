Salut estendrà gradualment a tots els CAP de Catalunya les proves PCR a pacients amb símptomes de la COVID-19

El Departament de Salut farà arribarà gradualment els pròxims dies a tots els Centres d'Atenció Primària de Catalunya (CAP) proves PCR per fer a pacients amb símptomes de covid-19, segons han explicat a l'ACN fonts de la conselleria.

Aquest dilluns, les proves s'han començat a fer en centres de primària de les tres regions que ja estan en fase 1, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran. Fonts de Salut indiquen que ara mateix s'estan prioritzant aquestes tres regions, però preveuen que els tests PCR vagin arribant els pròxims dies a tots els centres de primària catalans per estendre aquestes proves a totes les regions.

Les proves PCR als CAP es faran als pacients amb simptomatologia de coronavirus i que un metge consideri que s'ha de fer una prova. No faran, per tant, proves de forma arbitrària a tota la població. "Si funciona bé en les tres primeres regions, és una bona manera de comprovar que anem pel bon camí", va afirmar la consellera Alba Vergés dissabte.

La decisió de fer proves PCR als CAP s'emmarca en l'estratègia d'identificar casos nous i els seus contactes. Salut ha prioritzat començar-les a fer aquest dilluns en les tres regions en fase 1 i preveu que els pròxims dies els tests vagin arribant a la resta de centres d'assistència primària de Catalunya.

La prova PCR consisteix en prendre una doble mostra –nasal i faríngea- amb un hisop i detecta la presència de la covid-19. Pels casos asimptomàtics caldrien altres tipus de tests

"sempre hem dit que l'atenció primària està falta de recursos des de fa moltíssim temps" explica javier O'Farrill, president del sector d'atenció primaria de metges de Catalunya, "en l'anterior crisi vam perdre molts facultatius. L'atenció primària és la porta d'entrada per a detectar qualsevol malaltia. A més ara hem hagut d'atendre les residències i això ens està saturant." explica Javier "El nostre sindicat, metges de Catalunya, varem posar una denúncia per falta de material. Ara anem justets d'EPIs, en cas d'un rebrot seriós no estic segur que hi hagi suficient" conclou.