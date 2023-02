S'activa el pla NeuCat de la Generalitat

Les previsions meteorològiques a principis de setmana anunciaven neu a cotes baixes a Catalunya. Protecció Civil va activar l'alerta del pla NeuCat des de dissabte. De fet ja hem pogut veure imatges de postal i paisatges “enfarinats”. Avui parlem amb la Imma Soler, la sots-directora operativa de Protecció Civil, que ens explica la situació: “Hem tingut una important entrada d'aire fred, tot i que ara mateix tenim una situació de relativa calma pel que fa a la meteorologia. No hem tingut gruixos importants: aigua-neu, una mica de neu a línies de costa, però no han sigut nevades que hagin tingut afeccions importants. Activar el plan NeuCat, el que vol dir és que hi ha una combinació de diferents operatius i diferents organismes que han de treballar perquè aquesta situació no porti afectació per la gent. El mateix diumenge al matí va haver una reunió de coordinació amb operadors ferroviaris, operadors de carreteres, bombers... col.lectius que poden tenir a veure amb una situació d'emergència. I tots ells adeqüen els seus recursos allà on creguin que es poden necessitar més. Tots estem dins aquest pla i treballant per evitar totes les afectacions possibles. Hem publicat una sèrie de consells davant el risc de nevades. El risc més important és si ens movem per fora. El que hem de fer és intentar evitar moure's en vehicle, si ho podem posposar per un altre dia, millor. I si ens hem de desplaçar, molta prudència amb el vehicle, reduir la velocitat, portar una distància més gran amb el cotxe del davant , estar molt atent de la senyalització que hi hagi, informar-nos sobre el recorregut abans de sortir, portar cadenes... tot això són coses importants que s'han de fer.