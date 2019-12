S'acaba l'aigua a Catalunya?

L'aigua és un recurs important i escàs que hem de cuidar i a l'ICRA fa 10 anys que porten tenint cura de tot això. La missió de l'ICRA, és l'assoliment de l'excel·lència científica al més alt nivell en l'àmbit del cicle integral de l'aigua, per tal de donar resposta de manera global, eficient i competitiva a les problemàtiques i reptes vinculats al mateix. Els àmbits d'estudi inclouen l'estat dels ecosistemes, els recursos hídrics, l'impacte de nous productes, les noves tecnologies de tractament i aprofitament dels recursos, especialment en l'àmbit Mediterrani. El dimarts 26 de novembre de les 10.00 h a les 16.30 h es va celebrar el 10è aniversari de l'ICRA l'Institut Català de Recerca de l'Aigua a Girona que tindrà lloc a l'edifici H2O, seu de l'ICRA inaugurada el 2009 ubicada al Parc Científic de la UdG. Un equipament que naixia amb la missió d'esdevenir un pol de referència nacional i internacional en l'àmbit de la recerca de l'aigua, amb els seus més de 6000m2 i 20 laboratoris destinats a la investigació i transmissió del coneixement.

L'ICRA ha volgut commemorar la seva primera dècada a l'Edifici H2O de la millor manera que sap: fent divulgació de la recerca que es fa en el sector de l'aigua. D'aquí que la celebració inclogui el congrés "Water research in perspective: beyond 2020", en el qual els investigadors de l'ICRA exposaran assumptes com la qualitat de l'aigua, l'amenaça dels contaminants emergents i espècies invasores o els riscos d'inundacions i sequeres. Així com, quines conseqüències poden tenir per als éssers humans i la natura o les polítiques que es podrien aplicar relacionades amb l'aigua. Parlem amb Sergi Sabater, sots director de l'ICRA (Institut català de recerca de l'aigua)