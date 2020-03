Sabies que utilitzem incorrectament el terme ‘Dinero negro’?

El curiós origen del terme nostàlgia

El terme ‘nostàlgia’ va ser aplicat en 1688 pel metge suís Johannes Hofer quan va presentar la seva tesi en la Universitat de Basilea. En ella explicava l'estrany comportament que tenien alguns membres de la Guàrdia Suïssa i els mercenaris quan estaven destinats lluny de les seves llars, però quan estaven de tornada es recuperaven de cop sentint-se feliços.

Des de llavors, la paraula nostàlgia és utilitzada per descriure la pena que es sent quan un està absent o recorda amb melancolia a algú.

Sabies que solem utilitzar incorrectament el terme ‘Dinero negro’?

Habitualment s'utilitza el terme ‘dinero negro’ per a referir-nos a aquells guanys que s'obtenen de manera il·lícita d'activitats il·legals i que queda fora del control del fisc i les autoritats (per exemple a través de la droga, prostitució, extorsió, estafa, robatori, joc il·legal, corrupció…).

Però també és molt comú utilitzar generalitzadament aquest mateix terme per assenyalar aquells diners que malgrat haver-se guanyat d'una manera lícita i a través d'un treball remunerat que no ha estat declarat a la Hisenda Pública.

Per aquells guanys que obtenim de manera legítima i per les quals tributem legalment pot utilitzar-se el terme ‘dinero blanco’.

D'on prové dir ‘pasta’ als diners?

Moltes són les persones que, de manera col·loquial, utilitzen el terme ‘pasta’ per a referir-se als diners i a pesar que es cregui erròniament que aquest vocable es tracta d'un modisme creat entre els joves. Si els que teniu més edat us poseu a pensar segur que us recordeu que fa molts anys ja es deia d'aquesta manera i amb idèntic sentit.

I és que el fet de dir pasta als diners ve de molt lluny, pel fet que antigament se li va atorgar el nom de pasta a la porció de metall que era fos i estava sense llaurar (treballar) com l'or, plata, coure, níquel…